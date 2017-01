La era de Costa en Chelsea parece haber llegado a su fin

La carrera de Diego Costa con Chelsea podría acercarse a un final súbito, y nuevamente parece haber un club chino de por medio.

El máximo goleador de la liga no viajó con el plantel a Leicester después de enfrascarse en una discusión con el cuerpo técnico, y no jugará el sábado en el partido contra los actuales campeones, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La persona habló el viernes bajo la condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a divulgar la decisión de excluir al delantero de la convocatoria.

La disputa entre el cuerpo técnico de Antonio Conte y Costa comenzó después que surgió interés en el jugador desde China, dijo la persona, en referencia a la Super Liga de ese país que se ha llevado a varias figuras internacionales por sumas astronómicas.

El portal del diario Daily Mail reportó primero el viernes que la disputa era sobre una supuesta lesión de Costa.

El Daily Telegraph reportó que Costa sabe que un club chino está dispuesto a pagarle más de 30 millones de dólares anuales, pero Chelsea está empeñado en retener a su jugador más determinante. El ariete hispano-brasileño, que llegó a Chelsea en 2014 procedente de Atlético de Madrid, suma 14 goles esta temporada en la liga y tiene contrato hasta 2019.

El desempeño de Costa ha sido crucial para el repunte de los Blues esta campaña, luego de terminar 11ros la temporada pasada.

Chelsea encabeza la liga Premier con cinco puntos de ventaja sobre Liverpool.

Los Blues ya vendieron a dos jugadores a clubes de la liga china en el último mes, el volante brasileño Oscar y el mediocampista nigeriano John Obi Mikel. Chelsea obtuvo 60 millones de libras (73 millones de dólares) de Shanghai SIPG por Oscar.

Conte dijo que espera que Chelsea no pierda más jugadores a manos de los equipos chinos, que han gastado más de 600 millones de dólares en fichajes de extranjeros en 2016.

"El mercado chino es un peligro para todos", dijo Conte el mes pasado. "No sólo para Chelsea, sino para todos los equipos del mundo".