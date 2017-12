Champions: Real Madrid vs Paris SG; Ronaldo vs Neymar

El Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo ante Neymar. El logro histórico frente a la apremiante ambición.

El sorteo de la Liga de Campeones generó un choque entre los bicampeones defensores del torneo y el club más destacado de la temporada por los octavos de final, lo que fue posible gracias a que Real Madrid terminó en segundo lugar de su grupo mientras que el PSG cerró esa fase al frente.

"El PSG es un gran equipo, junto con nosotros uno de los candidatos al título. Para el fútbol es demasiado pronto que esta eliminatoria se celebre en octavos", declaró el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Los choques de octavos de final

The round of 16 #UCLdraw has been made



Backing your team to progress? pic.twitter.com/v7I6dSq7Tc