Se despide 'Chaco' de su amado Cruz Azul

Christian Giménez se despidió de Cruz Azul como si se alejara de su padre adoptivo.

El "Chaco" reconoció que juntos no consiguieron el título de Liga pero diseñaron una relación de admiración mutua.

"A mis amigos de equipo, no saben cuánto los voy a extrañar, hemos vivido cosas muy fuertes juntos tanto tiempo y siempre estuvimos de pie para ayudarnos mutuamente. Los quiero mucho. No me quiero olvidar de nadie, sepan todos que los tengo presentes en mente y corazón", explicó Giménez en una carta que publicó en Instagram.

"A ti, Cruz Azul. ¿Qué te puedo decir? Me adoptaste como tu hijo, Tanto tú a mí como yo a ti, no tenemos nada que reprocharnos, lo intentamos una y mil veces, y sí, quizá no conseguimos el título que tanto buscamos, pero hemos logrado lealtad mutua y de mi parte amor a la camiseta y de la tuya amor a un jugador".

El ahora mediocampista del Pachuca llegó al conjunto cementero en el Bicentenario 2010, pero no le alcanzó para ganar el título de Liga. Sólo alzó los trofeos de la Copa MX en el Clausura 2013, y la Concacaf Liga de Campeones 2013-14.

El "Chaco" también agradeció al presidente del club, Guillermo Álvarez, y a la afición, que le hizo sentir como si hubiera nacido en cuna celeste.

"De ustedes, afición, ¡no me voy a olvidar jamás! Me hicieron sentir como un canterano, sacaron mi máximo potencial. Cada vez que usaba esta camiseta, era como que me entraba el espíritu de cada aficionado y jugaba con el corazón. Gracias Cruz Azul por todo".