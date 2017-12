(Casi) todos se BURLAN de Cristiano Ronaldo por esto

Cristiano Ronaldo es reciente campeón del mundo con el Real Madrid, premiado con el 'Balón de Oro' por quinta ocasión, uno de los mejores futbolistas de los años recientes y... un mortal que también falla, enmarcado en la humillante derrota (3-0) ante el Barcelona.

Y en el clásico ante Barcelona, el astro del Real Madrid cometió algo que lo acompañará en el resto de su carrera: una pifia del tamaño de su fama.

A CR7 le anularon una anotación por posición adelantada y luego pudo hacer el primer gol del clásico ante el odiado rival: solo, en el área pequeña, listo para hacer algo que sabe muy bien... pero falló.

CR7 no supo conectar un balón que le llegó a los pies. Intentó un zurdazo (habría sido un gran gol), pero solo consiguió pegarle al aire... ante la sorpresa de todo el mundo, en un día donde su equipo fue exhibido y hasta se llevó un balonazo en la cara, 'cortesía' del astro argentino, Lionel Messi.

... y luego llegaron las burlas para CR7:

El balonazo en pleno rostro que le 'regaló' Messi:

IMAGINE if Ronaldo created 7 chances, completed most dribbles and finish the year as the player with most goals. Literally impossible to picture, Messi best in every criteria. Another clasico where Messi completely overshadows “The best”. pic.twitter.com/oN3cZRJc5N