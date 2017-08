Australia gana la Copa de Naciones del futbol femenil al golear a Brasil

Australia venció sin piedad por 6-1 a Brasil en el primer duelo de la doble jornada del torneo de futbol femenil Torneo de Naciones el jueves por la tarde en Carson y se proclamó campeón de la competencia.

Las campeonas del mundo, Estados Unidos, enfrentaban a Japón a las 7 p.m., aunque ya el partido no tenía mucho significado en el torneo, pues las estadounidenses necesitaban que Brasil venciera a Australia para tener posibilidades de campeonar. Estados Unidos cayó ante las australianas en la primera jornada por 1-0.

Las Matildas vencieron también a Japón por 4-2, por lo que solamente necesitaban un empate para proclamarse campeonas.

Brasil se fue arriba a los 75 segundos de iniciar el encuentro con un tanto de Camila para poner el 1-0.

Pero luego se le vino la noche a Brasil con cuatro tantos antes del descanso.

Lisa De Vanna empató a los siete minutos por medio de un penalti que la misma Camila provocó. De Vanna falló el primer tiro pero en el rebote fue efectiva.

Brazil's lead didn't last long as @lisadevanna11 levels, but only after an initial penalty miss. #ToN2017 pic.twitter.com/gojC46Ru4B — The Women's Game (@TheWomensGame) August 3, 2017

Caitlin Ford anotó el segundo tanto al minuto 31.

Tres minutos después, De Vanna anidó el tercer tanto australiano, para su segundo en la cuenta personal.

.@lisadevanna11 has a second as in form Sam Kerr puts it on a plate. #ToN2017 pic.twitter.com/5e03rIZqi4 — The Women's Game (@TheWomensGame) August 4, 2017

Cinco minutos antes del descanso, Sam Keer concretó el cuarto tanto para las australianas, que con eso ya saboreaban el trofeo de campeonas.

Lovely finish from @KatrinaGorry as she makes it 4-1 before half time. #ToN2017 pic.twitter.com/4x0QGTsInd — The Women's Game (@TheWomensGame) August 4, 2017

Brasil llamó desde la banca a Marta para el segundo tiempo y aunque el conjunto fue más competitivo, siguieron teniendo problemas en la defensa. Foord volvió a aprovechar los espacios en la defensa verdeamarelha y se escapó para evadir a Dani Neuhaus y anotar el quinto tanto, para solamente cachetear el balón al fondo de las redes al minuto 68.

.@CaitlinFoord has another for The Matildas as she bags her country's fifth of the day. #ToN2017 pic.twitter.com/RBeT90WPmd — The Women's Game (@TheWomensGame) August 4, 2017

Sam Kerr anotó el sexto tanto al meterse entre las defensas y anotar sin problemas ante la salida de Neuhaus.