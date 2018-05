Carlos Vela reprueba el grito de “ehhh p… “ y se queja de jugar al mediodía

Tras el empate de 1-1 entre el LAFC y FC Dallas, el mexicano Carlos Vela se mostró molesto por los dos puntos que dejaron ir en el segundo encuentro en casa en la historia de la nueva franquicia angelina.

Sin embargo, dijo que le agradó que la afición se haya “comportado bien” y reprobó el grito de “ehhh p…” que se escuchó durante el partido inaugural del estadio la semana pasada en el Banc of California Stadium.

“La afición estuvo genial, el grito ese no sirve ni para nosotros ni al rival. Lo único que hace es afectar al equipo. Se tiene que cambiar, lo más importante es respetar, uno se puede divertir de muchas maneras, no se tiene que ofender”, señaló Vela tras el encuentro.

Vela también explicó que el encuentro al mediodía en Los Ángeles con temperaturas que alcanzaban los 90 grados, fue perjudicial para crear un buen espectáculo.

El Catrin Muerto habla de sus motivos por ser aficionado de #lafc y opina sobre el canto de Ehhh Pu... en @BancStadium @LAFC pic.twitter.com/b8gvUwqTs1 — Eduard Cauich (@ecauich) May 5, 2018

“A mí no me gusta, es demasiado calor para ofrecer un buen espectáculo. Afecta el rendimiento, no se puede jugar los 90 minutos con este calor. Pero así es la liga, para los dos equipos es igual, no es pretexto”.