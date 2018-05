Apunta Vela a hacer historia con el Tri

Por su paternidad, por estar más maduro, por ya no sentirse invencible y porque disfruta este momento de su vida, Carlos Vela apunta a hacer historia con el Tricolor.

"Es un cúmulo de cosas, cuando uno es joven cree que todo lo puede hacer, que no va a pasar nada, te crees invencible, muchas veces tomamos decisiones incorrectas, sobre eso uno aprende a valorar qué es bueno o malo. El tener una familia me ha ayudado mucho, mi mujer, mi hijo, ver la vida de otra manera y enfocarme en el futbol, me hacen mejor persona y enfocarme mejor en mi trabajo.

"Uno trabaja para dar lo mejor en cada momento, qué mejor que un Mundial que tanto esperamos y en México queremos hacer algo importante, me siento capacitado para ayudar al equipo y de que voy a dejar todo en la cancha, voy a hacer todo lo posible para gustar y ser mejor. Es futbol, nunca estuve contra México ni ahora soy el más patriota del mundo, al fin y al cabo esto es un trabajo y haré lo mejor para que todos los mexicanos disfruten", lanzó Vela.

A pesar de todo no se arrepiente de haber declinado su llamado al Mundial de Brasil.

"No, porque hice lo que creía correcto, lo que mi corazón me dijo que tenía que hacer y cuando uno hace lo que cree que es conveniente o lo mejor se queda con la conciencia tranquila", expresó.

Aceptó que el cambio de aires le ha ayudado a ser un mejor jugador y le gusta que reconozcan su gran momento, pese a las críticas iniciales por optar por la MLS en lugar de LaLiga.

"Mi personalidad es que cuando estoy feliz hago bien mi trabajo", mencionó.

"Estoy mejor que antes, estoy viviendo un gran momento, maduro, tratando de ayudar a mi equipo, es un gran momento, me preparo para hacerlo bien, intentar hacer historia con Mexico y puedo hacerlo", mencionó.

Carlos Vela suma siete goles en lo que va de la temporada de la MLS. Hoy reportará con el Tri.

El técnico Bob Bradley, quien durante muchos años dirigió a la Selección de Estados Unidos, desea que haya Vela para rato en Los Ángeles FC.

"Ha estado maravilloso, muy positivo tanto como persona como jugador, espero que siga en la organización por muchos años porque tiene una fuerte conexión con la comunidad, con el equipo, una conexión especial con la ciudad, está sonriendo, jugando bien, motivando a sus compañeros", expresó.