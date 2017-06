Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz alertan a Juan Carlos Osorio de cara a la Confederaciones

Gurwitz: Le va a costar llegar a la selección, tiene mucho talento, me gusta mucho Alan Pulido. Guardando proporciones y respetando las épocas, yo no veía tantos delanteros mexicanos desde que estaba la época de Carlos Hermosillo. En ese entonces estaba Zague, Luis Flores, Hugo Sánchez, El ‘Abuelo’ Cruz, David Patiño, habían muchos y muy buenos. Creo que esa fue la última generación que nos tocó de abundancia de delanteros hasta ahorita.

Hermosillo: La de 1992 fue una Copa totalmente diferente. Cuando llegas te revisan todo lo que tienes, te revisan todas las revistas que tienes. El cambio de horario fue fuerte. Me acuerdo que mi compañero de cuarto era Zague. Nos pasábamos viendo televisión toda la noche. Lo bueno era que los partidos eran en la tarde/noche, entonces teníamos toda la mañana para dormir. La verdad fue una Copa muy grata. Llegabas al estadio y solamente había baños de hombre, no había baños de mujeres, las mujeres ni podían ir al estadio.

Gurwitz: A mí me tocó estar en la de 1999, la primera que ganó México. Luego me tocó la Copa Confederaciones de la gran mentira, estamos hablando de Alemania 2005. Yo digo de la gran mentira porque fue el caso de doping de Aarón Galindo y Salvador Carmona. Fue una gran mentira que elaboró la Federación Mexicana de Futbol, que por poco y le cuesta un castigo severo. Recordemos que no lo manejaron como doping desde un principio. Ellos dijeron que era una falta al “código interno”. Fue la gran mentira, porque fue un caso de doping que la Federación Mexicana trató de esconder a los medios y a la FIFA.

Gurwitz: Yo creo que sí, porque Rusia, a pesar de ser el local, no es un equipo sólido, tiene mucho tiempo sin serlo. Yo creo que fue un tanto accidental que Portugal haya sido campeón de la Euro. Creo que ganó un partido en 90 minutos, yo no termino de creer que Portugal es una gran potencial mundial. La misma Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Francia, Bélgica está por encima de Portugal.

¿Está obligado el Tri a llegar a la Final?

Hermosillo: En la vida no hay obligaciones, hay algo que tienes que vas a cumplir. El entregar el 100% por ciento. Yo creo que México debe de llegar a la final. Pero nadie te puede garantizar, un equipo por más bueno que sea, que va a estar en la final. México tiene lo suficiente para llegar a la final y espero que lo haga.

Gurwitz: Si hay obligaciones en el futbol y todos los trabajadores del mundo tenemos obligaciones. Tú tienes obligación de dar resultados porque hay un rating que te mide. Es una obligación.

Hermosillo: No es obligación es algo que tú ya firmaste. Esto es algo que tú haces porque lo disfrutas. No hay obligaciones señores.

¿Sigue siendo México el ‘Gigante de la Concacaf’?

Hermosillo: No creo ya en gigantes. Lo tienes que demostrar partido tras partido. Sí, México tiene mejor estructura futbolística, tiene mejores jugadores. Pero México tiene que demostrar partido tras partido que es el mejor de la zona.

Gurwitz: México, siendo el gran gigante de la Concacaf, nunca llegó a un quinto partido y Costa Rica, siendo un equipo sorpresa jugó más allá del quinto partido. El Gigante ya no existe.

¿Va a llegar Osorio al quinto partido en Rusia 2018?

Gurwitz: Falta un año y en un año pueden pasar muchas cosas. Carlos me va a dar su teoría y no me parece nada extraño, conociendo el futbol mexicano. No te puedo asegurar que Osorio va a llegar al Mundial. Sobre todo como está de loco el futbol y sobre todo el nuestro.

Hermosillo: No se nos olvide que Bora Milutinovic clasifica a la selección faltando tres partidos y porque no tenía buena relación con los medios, lo terminan corriendo. Lo que yo veo, yo soy un admirador de Juan Carlos Osorio, pero hice un stop, porque después del partido de Croacia me parece una burla. Eso de decir que hay que ver quién va ir a Copa de Oro y a Copa Confederaciones es… está jugando con su estancia con la selección mexicana. Me parece que si no tiene un buen resultado en Copa Confederaciones, aguas porque todo puede pasar.

¿Habrá un equipo sorpresa en la Confederaciones?

Gurwitz: Camerún lleva al equipo Sub-25 con el que ganó su pase, pero no veo que dé la sorpresa, lo mismo Nueva Zelanda y Australia. No veo un torneo que le dé una oportunidad al “Caballo Negro”.

¿Candidatos para la Gran Final en la Confederaciones?

Hermosillo: Creo que pasa Portugal y México y del otro lado Alemania y Chile.

Gurwitz: Me encantaría que fuera México y Chile la final. Sería un reto psicológico y lo futbolístico.