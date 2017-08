Carlos Vela: ser el primer jugador de LAFC me sedujo mucho

“¡Porque esto es increíble!”, así fue cómo el jugador mexicano Carlos Vela explicó porque decidió unirse al Los Angeles Football Club durante su presentación oficial con el equipo este viernes.

En el evento que fue celebrado en el California Science Center, con la magna nave espacial Endeavour en el fondo, el vice presidente de operaciones deportivas, John Thorrington, y el técnico del equipo, Bob Bradley, junto a decenas de aficionados, le dieron la bienvenida a Vela entre mucho júbilo e ilusión.

“Es nuestro primer jugador designado, contratación y primer jugador. Es algo que reafirma todo de lo que se trata el club, los valores, la conexión con la ciudad. Es algo que deja en claro cómo queremos que sea nuestro futbol”, dijo Bradley. “Cuando tienes a un jugador como Carlos, quien es capaz de hacer grandes goles y poner grandes asistencias, y tiene el balón en sus pies, el estadio se pone de pie porque saben que cosas buenas van a suceder”.

El seleccionado mexicano llega al área angelina procedente de la Real Sociedad de España, equipo con el que jugará hasta enero antes de incorporarse a su nuevo equipo.

Una de las principales razones que Vela dio sobre lo que lo motivó a venir a jugar a la MLS y dejar el futbol europeo a sus 28 años de edad, es el hecho que será la piedra angular del proyecto de LAFC. Esto representa un gran reto para su carrera, uno que simplmente no podía rechazar.

“El ser el [primer jugador del equipo] fue algo que me sedujo mucho y que me ayudó a tomar la decisión para poder demostrar que puedo llevar a un equipo a ser importante”, exclamó. “Llegó la oportunidad adecuada. Hay veces en la vida que el tren pasa una vez. Creía que era lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Ya he demostrado que tengo un nivel bueno para ser uno de los mejores en Europa y ahorita quiero demostrar que puedo ser el mejor en esta liga también”.

Cuando el martes se difundió la noticia de que el ‘Bombardero’ vendría a Los Ángeles siguiéndolo los pasos a sus compañeros de selección Giovani y Jonathan Dos Santos del Galaxy, rápidamente fue abatido por un diluvio de reproches pues muchos piensan que el llegar a la MLS es un retroceso en su carrera considerando que el Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina.

El jugador indicó que las críticas no son nada nuevo para él y que no las toma en cuenta. El potencial de LAFC, es lo único que le interesa.

“A Carlos Vela se le critica por todo. Creo que lo que decida, siempre va a haber gente que le va a parecer mal y va a criticar”, expresó. “Pero yo siempre he sido claro y nunca me he movido por lo que la gente hable de mí. Soy consciente de lo que soy, de lo que puedo lograr y de la ambición que tiene el club [para] lograr cosas increíbles”.