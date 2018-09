Cardozo es enemigo del VAR

¿De qué se hablará con los amigos cuando se implante el VAR?, es una de las cuestiones que se hace José Saturnino Cardozo. El director técnico del Rebaño respeta la esencia del futbol y considera que el desacierto forma parte del juego para todos los involucrados.

"No es futbol americano, es el futbol: pasión de multitudes, que tenemos que disfrutar todos. Todos cometemos errores y a mi no me llama la atención el tema del VAR", expresó sin tapujos.

En el último partido de Liga MX ante el Querétaro, el árbitro central y el árbitro asistente le anularon un gol legítimo a los rojiblancos por posición inexistente de fuera de lugar. A pesar de verse perjudicado, eso no le hace pedir a gritos el uso de la tecnología para corregir las decisiones arbitrales.

"El VAR -aunque me haya quitado un gol el domingo- a mi, en lo personal, no me gusta. El futbol tiene que tener esos condimentos de que se equivoque el árbitro, que se equivoque el delantero, el arquero. Es parte del espectáculo, es parte del futbol", admitió Cardozo.

El entrenador paraguayo considera que de realizarse la implementación del videoarbitraje en el torneo local, aceptará y respetará su uso, aunque no lo comparta.

"Aunque me haya afectado, a mi el VAR no me gusta. Lógicamente si entra lo tengo que aceptar y tenemos que seguir las mismas reglas que todos, pero en lo personal a mi no me gusta. En el futbol siempre hay errores, porque si no, ¿qué se comentaría en las comidas, en los asados con los amigos, ya no va a haber error porque cuando hay corrigen. No comparto (su uso)", señaló.

De la Jornada 13 a la 16, la Comisión de Árbitros realizará pruebas en los partidos de la Liga MX. De ser certificado por el IFAB, el VAR se usaría por primera ocasión y de manera oficial en la Fecha 17.