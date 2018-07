Cardozo no quiere que los aficionados de Chivas se ilusionen con un título… ahorita

A seis días de su debut como pastor del Guadalajara, el paraguayo José Saturnino Cardozo, evitó pedirle a los aficionados rojiblancos que se ilusionen con sus Chivas para un posible título, sin antes verlas jugar.

"Sería irresponsable de mi parte el decirle a la gente que se ilusione, eso va a ser partido tras partido, así se van a ir ilusionando", opinó el estratega rojiblanco.

"Si el equipo gana, lo vimos ahora en Estados Unidos en donde llegamos y metimos más gente nosotros y se fueron ilusionados y contentos de cómo se vio el equipo, que a mí me gustó mucho".

Cardozo aclaró que al priorizar en su planteamiento táctico el orden y la posesión del balón, no implica que renuncien a ser ofensivos.

"El equipo propuso siempre, en ir al frente al ataque, entonces yo siempre desde jugador siempre decía, 'nosotros los jugadores nos quejamos de la gente, de que no apoya, pero ¿qué hicimos nosotros para nos pueda apoyar?', entonces nosotros tenemos que transmitir a la gente desde la cancha hacia afuera", explicó Cardozo.

"No podemos exigir que la gente de afuera nos apoye y nosotros no hacer nada para que la gente nos pueda apoyar, entonces por eso digo que es irresponsable de mi parte decirle a la gente, 'ilusiónense', no. Primero van a ver lo que hay en el campo de juego y en base a eso se irá ilusionando".

Cardozo también dejó en claro que no buscarán contratar a ningún otro jugador para cubrir la baja por lesión de Carlos Cisneros, quien se perderá el semestre.

Incluso consideró que aún cuando hay planteles más poderosos que el de Chivas, en el redil no deben ver como ventaja el que no habrá descenso a partir de este nuevo año futbolístico.

"Sería un error de parte nuestro pensar que no hay descenso y eso nos deja tranquilos, porque me parece a mí que Chivas debe proponer hacia más arriba", agregó Cardozo.

Las Chivas abrirán el Apertura 2018 este sábado cuando visiten a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.