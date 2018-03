Defienden a Caixinha y los refuerzos

Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que confían plenamente en Pedro Caixinha, por más que La Máquina sea 15 en la Liga MX y que haya sido eliminada de la Copa MX.

"Displicencia no he visto, he visto errores, he visto tomas de decisiones erróneas, he visto quizá algún desánimo en algún momento de los partidos cuando el resultado es adverso, pero en la voluntad y entrega en la cancha, el jugador está comprometido", explicó De la Torre este jueves en La Noria.

"Estamos muy seguros que el trabajo que está realizando Pedro es el indicado, que ahorita no ha dado los resultados esperados es otra cosa, eso lo reconocemos, él también lo reconoce, deberíamos estar peleando arriba y no abajo, nos hemos quedado cortos".

El "Yayo" aceptó que el mal momento que vive el conjunto cementero es responsabilidad suya.

"El culpable soy yo", apuntó.

Eso sí, De la Torre defendió a los refuerzos celestes: Antonio Madueña, Carlos Fierro, Javier Salas, Walter Montoya y Carlos Peña, de quienes espera llegue pronto su mejor nivel, pese a que se está por disputar la Jornada 10 del Clausura 2018.

"Se está en un proceso y lo que digo y sostengo, es que ese proceso sucede con la gente en su primer año, no es una excusa tampoco, hay jugadores que llegan y rinden en el primer partido", agregó

"Pero hablando en el caso de Cruz Azul yo creo firmemente en que los refuerzos tienen un pasado que los avala, para haber llegado a Cruz Azul y que potencialmente tienen mucho que dar a este equipo, son 2 meses los que tienen aquí funcionado, todavía su mejor versión está por venir".