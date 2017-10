Bruce Arena renuncia tras fracaso de Estados Unidos y dice que aún confía en el futuro del futbol estadounidense

El entrenador de la selección de Estados Unidos que fue eliminada del Mundial 2018 el martes pasado, Bruce Arena, renunció esta madrugada, tal como se esperaba, tras no cumplir con la misión de clasificar al seleccionado estadounidense a la máxima justa futbolística.

“Cuando tomé este trabajo el noviembre pasado, sabía que iba a ser un gran reto, probablemente más de lo que mucha gente podría darse cuenta. Todos los que están involucrados en este programa en los últimos 11 meses dieron todo lo que pudieron dar y al final, no pudimos lograrlo. No hay excusas. No hicimos el trabajo y acepto la responsabilidad”, dijo Arena mediante un comunicado.

“Desde luego que este es un retroceso para el programa de Estados Unidos y se deben de hacer muchas preguntas de cómo podemos mejorar. No hay duda que este proceso ya ha comenzado y continuará. Al haber dicho esto, también es importante el reconocer el tremendo crecimiento y éxito que se ha logrado en las últimas dos décadas en todas las áreas, incluyendo desarrollo de juego, educación de entrenadores y la liga profesional estable. Este trabajo, a pesar del resultado en Trinidad, va por buen camino. Tengo la confianza que el futbol en este país continuará creciendo en los siguientes años y décadas por venir”.

“Obviamente que la decepción más grande para nuestros aficionados. Como la persona involucrada por más de 40 años, estoy muy agradecido por el apoyo que el deporte ha tenido. Creo que hablo por todos al agradecer a los aficionados por la pasión y compromiso y espero que continúen en su apoyo al futbol de Estados Unidos”.

“Aunque sea un momento difícil, creo firmamente que estamos en la dirección correcta. Creo en el jugador y entrenador estadounidense y nuestros esfuerzos combinados es muy brillante. No sé lo que el futuro tiene para nosotros, pero lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón es esto: desde alcanzar los cuartos de final en el Mundial de 2002 hasta lo más bajo de lo ocurrido hace unos días, estoy agradecido de cada minuto de ser parte de este programa”.