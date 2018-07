VIDEO: Brasil anota un autogol y Bélgica comienza a soñar

En el segundo partido de cuartos de final de la jornada de hoy, Bélgica se puso arriba en el marcador con un autogol de Fernandinho al minuto 13. Vincent Company desvió un centro de DeBruyne y eso provocó que su compañero en el Manchester City desviara y anotara el tanto con el que el cuadro belga comienza a soñar en semifinales.

Hasta antes del gol, el partido era de ida y vuelta, pero los brasileños habían tenido dos oportunidades claras de gol en Kazán Arena.

"Own Goal" shows up in the quarterfinals to put Belgium ahead!pic.twitter.com/PuK5j01WVw