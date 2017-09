Ex figura del Manchester United se pasa al boxeo

El ex futbolista inglés Rio Ferdinand, antiguo jugador de Manchester United, West Ham, Leeds, Queen's Park Rangers y la selección inglesa, ha anunciado su deseo de convertirse en boxeador profesional.

Ferdinand, de 38 años, que colgó las botas hace dos, es un reconocido aficionado al boxeo y antes de subirse al cuadrilátero de forma profesional deberá recibir la pertinente licencia por parte de la Asociación Británica (British Boxing Board of Control, BBBC).

"Esto un desafío, y por eso lo hago. He ganado títulos en mi carrera y ahora aspiro a conseguir un cinturón de campeón", explicó el antiguo internacional durante el anuncio.

Cuauhtémoc Blanco, ídolo del América y ahora alcalde de Cuernavaca, y Ricardo Peláez, ex presidente deportivo de las Águilas, se vieron otra vez y explotaron. 'Cuau' le reclamó al ex directivo no haber tenido la despedida que quería con el América, el club de sus amores, y haber tenido apenas 45 minutos, por decisión del directivo y el estratega Ignacio Ambriz. Blanco, en el programa 'Futbol picante' de ESPN, le soltó de frente: "Tú me dijiste 'no entras en mis planes porque le vas a quitar protagonismo al 'Piojo' (Herrera, entonces entrenador del América)". Peláez argumentó, pero terminó por admiti: "Me equivoqué con Cuauhtémoc. Ese día dio un partidazo en el primer tiempo con un tiro al poste. Bajé al vestidor y le dije 'tal vez la regué'". Cuauhtémoc Blanco, ídolo del América y ahora alcalde de Cuernavaca, y Ricardo Peláez, ex presidente deportivo de las Águilas, se vieron otra vez y explotaron. 'Cuau' le reclamó al ex directivo no haber tenido la despedida que quería con el América, el club de sus amores, y haber tenido apenas 45 minutos, por decisión del directivo y el estratega Ignacio Ambriz. Blanco, en el programa 'Futbol picante' de ESPN, le soltó de frente: "Tú me dijiste 'no entras en mis planes porque le vas a quitar protagonismo al 'Piojo' (Herrera, entonces entrenador del América)". Peláez argumentó, pero terminó por admiti: "Me equivoqué con Cuauhtémoc. Ese día dio un partidazo en el primer tiempo con un tiro al poste. Bajé al vestidor y le dije 'tal vez la regué'". SEE MORE VIDEOS

En la actualidad, Ferdinand, que está a tres semanas de cumplir 39 años (7 de noviembre), trabaja como comentarista en la televisión británica -BT Sport- y tiene su propia línea de ropa.

El londinense no es el primer exfutbolista en subirse al ring, ya que los británicos Curtis Woodhouse y Leon McKenzie, antiguos jugadores de Birmingham City y Crystal Palace, respectivamente, ya probaron suerte en el boxeo.

El propio Woodhouse fue campeón británico de peso superligero en 2012.

Ferdinand será entrenado por Richie Woodhall, técnico del equipo británico de boxeo (Team GB) y campeón del peso supermediano del WBC, quien cree que Rio "necesita tiempo" pero "tiene todos los ingredientes y el potencial" para levantar un cinturón en el futuro.

"Honestamente, creo que Rio, con algo de tiempo, puede boxear como profesional. Tiene una fuerza natural, está en forma y con muchas ganas de aprender", aseguró.

"Todavía está algo verde en cuanto al estilo y eso lo tendré que desarrollar y trabajar. Lleva tiempo, pero tiene todos los ingredientes y el potencial para ganar un título en el futuro", subrayó Woodhall.

Tras sus sesiones de entrenamiento, los futbolistas tienen suficiente tiempo libre para dedicarlo a su pasatiempo favorito. (HOY / Redacción) (HOY / Redacción)

Sin embargo, el anuncio de Ferdinand, internacional con la absoluta de Inglaterra en 81 ocasiones y ganador de seis títulos de la Premier League y una Liga de Campeones con el Manchester United, tomó "completamente por sorpresa" al secretario general de la BBBC, Robert Smith, quien dijo que todavía no había recibido solicitud alguna de licencia.

"Me ha cogido totalmente por sorpresa. No hemos recibido ninguna solicitud, por lo que, de momento, no hay nada que pensar. Tampoco hemos hablado con nadie sobre este tema", declaró Smith.