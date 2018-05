LAFC perdona y Borussia Dortmund lo castiga en primer amistoso en nuevo estadio de Los Ángeles

El LAFC tuvo el triunfo en sus pies en varias ocasiones, pero perdonó y como castigo, el Borussia Dortmund alemán le empató un partido amistoso que ya tenía en la bolsa en cotejo celebrado en el Banc of California Stadium, el primer encuentro de esa índole en el inmueble.

Justo cuando el partido tenía un tono monótono de empate en el segundo tiempo, Aaron Kovar anotó el tanto que parecía que le daba el triunfo al equipo dirigido por Bob Bradley al minuto 77. Y cuando los aficionados del LAFC festejaban, el equipo angelino siguió perdonando, hasta que les pegó el tanto del empate por conducto de certero remate de Maximilian Philipp al 86.

Como era de esperarse, el jugador estadounidense Christian Pulisic y el alemán Mario Gotze se llevaron la atención de las cámaras y los aplausos de la afición.

El LAFC tuvo muchas oportunidades de gol en el primer tiempo, pero no pudo acertar. La segunda parte fue más nivelada, con un Borussia Dortmund que mejoró de forma considerable.

LAFC anotó el primer tanto del partido cuando Kovar acertó un centro, tras un buen pase de Lee Ngyuen por izquierda, quien había recibido y hecho una buena jugada con Jordan Harvey.

We have a goal! Aaron Kovar gives LAFC the lead in the 77th minute with a little help from the Dortmund keeper. #LAFCvBVB pic.twitter.com/pd5ZlxBEYo