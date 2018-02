En el Boca vs River puede haber una "TRAGEDIA"

El vicepresidente de Boca Juniors, Royco Ferrari, dijo que en la final de la Supercopa Argentina que disputarán el equipo Xeneize y River Plate el 14 de marzo puede ocurrir "una tragedia" por un presunto "clima hostil" como consecuencia de declaraciones de los principales protagonistas.

"Si esto sigue así hay que hablar de posponer el partido, porque es muy grave todo lo que se está hablando. Tenemos que calmarnos un poco, si no el día de la final con River puede ocurrir una tragedia en la cancha", dijo a la radio Cooperativa.

Para el directivo, el principal responsable es el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien dijo que el conjunto Millonario debía estar "con la guardia alta" porque supone que Boca Juniors será beneficiado por el árbitro.

Boca Juniors vs. River Plate. The most intense derby in the world. pic.twitter.com/cBohaGSZNi