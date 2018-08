Lothar Matthäus piensa que el Bayern Munich es muy superior en la Bundesliga

Una nueva temporada de la Bundesliga está por iniciar y la pregunta más candente no es si Bayern Munich podrá alzar su séptimo título al hilo, es si algún rival podrá darle algo de batalla y tal vez derrocarlo.

Para el legendario Lothar Matthäus, quien fue estrella del equipo bávaro en las décadas de los 80 y 90, la respuesta es clara.

“Debe de haber otro equipo listo para competirles, pero no veo uno”, dijo Matthäus durante una reunión con medios de comunicación internacionales en Frankfurt, Alemania previo a la disputa de la Supercopa alemana. “Tal vez le puedan ganar un partido a Bayern, pero no una temporada de 34 juegos. No veo otro equipo que sea capaz de superarlos dentro de los próximos dos o tres años”.

El campeón del mundo con Alemania en Italia 90, reconoció que pese a su continua hegemonía en la liga, Bayern no viene de su mejor temporada. Perdió la final de la Copa de Alemania y fue eliminado por el Real Madrid en las semifinales de la Champions League.

Sin embargo, cree que la distancia entre Bayern y resto de la liga en cuanto a calidad está bastante marcada. Señaló el hecho de que los demás clubes priorizan el negocio sobre lo deportivo como la principal razón de esta brecha.

“Todos en Alemania deseamos que hubiera más competencia por el campeonato, hasta Bayern lo desea. Pero los otros equipos tienen que hacer un poco más”, expresó el exjugador y entrenador que ahora trabaja como embajador de la Bundesliga. “Espero que aprendan y que sepan lo que tienen que hacer. Tienen que retener a sus jugadores claves y no siempre seguir el dinero. La calidad de juego tiene que ser la prioridad”

“Rudi Voller [director de Bayer Leverkusen] ha venido haciendo esto. Ha recibido ofertas por Julian Brandt pero ha preferido retener a su estrella para mejorar los resultados en la liga”.

Pero aún con este casi infranqueable domino de un solo club, Lothar considera que la Bundesliga no deja de ser una justa competitiva y atractiva para el público internacional pues la lucha de los otros equipos no se limita al trofeo Deutsche Meisterschale.

“Fuera del campeonato, en la última jornada de la temporada muchos equipos todavía están peleando algo. La campaña pasada había siete equipos peleando por puestos en la Champions y la Europa League”, subrayó.

Mientras que Bayern es el indiscutible rey de la Bundesliga, en la Champions ha sido otra historia. Las últimas tres temporadas ha estado cerca de la gloria, pero ha caído en la fase de semifinales de esta competencia. Matthaus siente que la poca resistencia que el equipo ha tenido en la liga -especialmente en la recta final del torneo donde se ha venido coronando con varias jornadas aún por jugar- ha sido un detrimento a la hora de enfrentar la penúltima etapa del máximo torneo de clubes.

“Este es un problema porque cuando ganas el título y no tienes que trabajar mucho, tal vez pierdes algo de fuerza y concentración”, comentó. “Y quizás está es la razón de porque no ha podido llegar a la final de la Champions”.