Corren a directivo del Barcelona por hablar mal de Messi

Lionel Messi

Manu Fernandez / AP

El jugador de Barcelona, Lionel Messi, festeja un gol contra Athletic de Bilbao por la Copa del Rey el miércoles, 11 de enero de 2017, en Barcelona. (AP Photo/Manu Fernandez) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

El jugador de Barcelona, Lionel Messi, festeja un gol contra Athletic de Bilbao por la Copa del Rey el miércoles, 11 de enero de 2017, en Barcelona. (AP Photo/Manu Fernandez) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only ** (Manu Fernandez / AP)