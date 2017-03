"Sabíamos que había que hacer 6 goles, algún gol nos iban a meter"

BARCELONA - PARIS SAINT-GERMAIN

Andreu Dalmau. / EFE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2i) saluda al presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaïfi (2d), acompañados por el presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu (i) y el director deportivo del club francés Patrick Kluivert (d), durante el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Paris Saint-Germain juegan esta noche en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau. ** Usable by HOY and SD Only **