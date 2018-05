¿Fue el gol de Bale el mejor de la Champions?

El galés Ryan Giggs calificó uno de los goles de su compatriota Gareth Bale como uno de los mejores en la historia de las competiciones europeas, pero sabe que es capaz de eso y más.

El cuadro galés incluso se retrasó algunos minutos para llegar al entrenamiento de este sábado en la UCLA debido a que la plantilla estaba viendo la Final de la Champions en la que Bale se destapó con un doblete frente al Liverpool.

Sorprendente, estaba viendo el partido con todo el equipo en el hotel, y todos estallamos porque fue un gol impresionante que consiguió tras un par de minutos en la cancha, pero no me sorprende honestamente porque Gareth es capaz de eso, y lo celebramos.

"Uno de sus goles fue impresionante, uno de nos mejores en la historia en la Champions o competencias europeas, es un gol impresionante, pero, como dije, él es capaz de eso", mencionó Giggs.

El técnico de Gales dribló la polémica sobre si Bale es el mejor jugador en la historia de Gales.

"No sé si el más grande que haya visto, hay otros jugadores grandiosos en la historia, pero es uno de los más grandes que he visto, grandes jugadores están en los grandes momentos y hacen la diferencia y él hizo dos veces para ganar su cuarta Final de Champions League, para guiar al Real Madrid al éxito", expresó.

Y como buen representante del Manchester United cualquiera pensaría que celebró la derrota del archirrival Liverpool, mas no fue así.

"No, no pensé en ello, no estaba pensando en que Liverpool era el archirrival o algo así, esto es de momentos y cuando se le escapó de las manos (al portero) piensas que es increíble", comentó.

¿Ustedes piensan que ha sido el mejor de la Champions?