Fracasa campaña contra el grito de "Put...." en el Azteca

Como ellos no pagan la multa, va de nuevo el grito.

Los aficionados mexicanos no se pusieron candado en los labios y como los cargos de la FIFA no caen en sus estados de cuenta, no se intimidaron ante las advertencias ni hicieron caso a las campañas.

Una vez más el grito al portero rival se desprendió de las gargantas de los seguidores del Tri.

Sin detenerse a meditar si llega o no un probable veto al Azteca o si se da una nueva multa a la FMF, al minuto 11 del partido resonó el "¡Eeehhh...puuut...!".

Fue el primero de la noche hacia el guardameta de Costa Rica, Keylor Navas.

Guillermo Ochoa tampoco se fue limpio, porque al 29', cuando se registró el primer saque de meta a cargo del portero mexicano, la afición tica le gritó lo mismo, aunque los decibeles de su mensaje trataron de disminuirse por parte del sonido local del Azteca, que justo venía el saque de Ochoa puso el "¡Eeehhh...Méxicooo!".

Hasta el 38' llegó otro grito hacia Navas, el tercero de la velada.

La tendencia al grito continuó en el complemento.

Lo distinto, y no penado, fue el mosaico que la afición mexicana realizó en dos ocasiones en todo el estadio con los colores de la bandera nacional, actividad de la que por obvias razones no participaron los ticos al aventar desde la tribuna los papeles que se colocaron en cada silla para la ocasión.