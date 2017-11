EN VIVO AQUÍ: Honduras busca su pase a Rusia 2018 ante Australia

Australia visita a Honduras en el inicio de los repechajes intercontinentales. El partido es en estadio Metropolitano de San Pedro Sula.

El partido de ida, el cual se transmite por beIN Sports y Telemundo, es crucial para las aspiraciones de los hondureños y australianos.

Te presentamos los mejores momentos con actualizaciones en vivo aquí:

Australia ha desperdiciado varias oportunidades, ahora en el segundo tiempo.

Big save by Donis Escober to keep out the header by Tomi Juric! #Australia have started the 2nd half on the front foot, putting #Honduras under pressure. #HONvAUS #WCQ pic.twitter.com/VDwHGt080U — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) November 10, 2017

Arranca el segundo tiempo en San Pedro Sula, de un partido muy complicado para los hondureños.

MARCADOR AL MEDIO TIEMPO: HONDURAS 0-0 AUSTRALIA. Honduras está en problemas. No ha tenido oportunidades claras y Australia ha tenido las suyas. El marcador en blanco los expone a un partido muy complicado en Sídney. Te presentamos el resumen:

Al minuto 33, se dio la mejor oportunidad del partido hasta ahora. El delantero Tomi Juric hace una gran jugada individual, llevándose el balón con un taquito, encara a portería y remata cruzado.

#RumboAlMundial ¡Goles que no vuelven! la que se ha perdido @Socceroos que pudo abrir el marcador en San Pedro Sula. pic.twitter.com/X7syf4U0sz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 10, 2017

En Honduras ya pasamos la primera media hora y el partido sigue 0-0 en una cancha en malas condiciones. Los aficionados australianos ya se están quejando:

Al minuto 20, Australia se quejaba de una pena máxima:

#RumboAlMundial ¡Jugada polémica! en el área y se paraliza la afición catracha pic.twitter.com/5sMj7qQpYe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 10, 2017

Honduras se fue con todo desde los primeros segundos.

Momento histórico en el que Australia y Honduras estaban apunto de iniciar el repechaje intercontinental.

¡Una multitud en San Pedro Sula! Honduras y Australia ya juegan por la ida del Repechaje para el Mundial de Rusia. pic.twitter.com/5MNeAA6eET — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2017

Estas son las alineaciones para el encuentro en Honduras:

#Rusia2018 Alineaciones para el partido:



Honduras vs Australia pic.twitter.com/QNR8nXQABr — La Red (@Lared1061) November 10, 2017

Así está el ambiente a fuera del estadio Olímpico en San Pedro Sula.

FICOHSA​ te presenta las imágenes previas del ambiente en las afueras del estadio Olímpico. ¡Ya se viene el #Honduras - #Australia! https://t.co/zAcYANoAMY pic.twitter.com/AxWlmCCEeN — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 10, 2017

En Honduras hay mucho entusiasmo, pues es fundamental que saquen un buen resultado para que vayan un poco más tranquilos en Sídney.

Unity the theme of front pages ahead of 1st leg of playoff v. Australia.

Diez: "We're all playing! ...Today we're all Honduras. To strike first!" pic.twitter.com/LdZuJ4AWhj — Well, hi! It's soccer reporter Jon Arnold here! (@ArnoldcommaJon) November 10, 2017

Si en Honduras hay nerviosismo, también en Australia hay ansiedad: