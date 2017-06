VIDEO: Centro de Araujo termina siendo un golazo ante Rusia

Con 1-0 abajo en el marcador, México empató 1-1 el partido ante el local Rusia en el crucial encuentro que cerró la actividad de la fase de grupos del sector A de la Copa Confederaciones. Néstor Araujo cabeceó hacia el centro, en algo que parecía ser un centro pero terminó siendo un golazo.

#ElTri respond! Guardado's free kick is saved but seconds later Araujo heads in the equalizer. @Powerade #MEXRUS https://t.co/OnCu8Y72oN