Atlético saca empate ante Real Madrid y mantiene ventaja

Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann anotaron un gol cada uno el domingo y el Atlético de Madrid rescató un empate de 1-1 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para mantener una ventaja de cuatro puntos sobre su rival de la capital española en la pelea por el segundo sitio de la liga española.

El empate resultó benéfico para el líder Barcelona, que el sábado venció 3-1 al Leganés con tres dianas del argentino Lionel Messi. El Barsa tiene una ventaja de 11 puntos sobre el Atlético en la cima de la tabla con siete jornadas restantes.

El Atlético se coronó en la liga española en la temporada 2013-14 pero ha terminado en tercer lugar, detrás del Barcelona o Real Madrid en toros los otros años desde la campaña 2012-13, que fue el primer año en que el equipo fue dirigido de principio a fin por el técnico Diego Simeone.

El Madrid no ha terminado una temporada más abajo del Segundo lugar desde 2014, cuando quedó detrás del Atlético y el Barcelona.

Cristiano abrió el marcador con el gol 650 de su Carrera _para clubes y la selección portuguesa_ al inicio del segundo tiempo con un remate a corta distancia tras un largo pase cruzado de Gareth Bale desde la banda izquierda.

Griezmann empató menos de cinco minutos después luego de una acción de Vitolo dentro del área.

Cristiano ha anotado 20 goles en al menos 10 partidos en todas las competencias, incluyendo su festejada chilena en la victoria de 3-0 en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones sobre la Juventus e mitad de semana.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dio descanso a algunos de sus titulares con miras al juego de vuelta con la Juve el miércoles en el Bernabéu, entre ellos los mediocampistas Luka Modric y Casemiro. El atacante Karim Benzema también inició el juego en la banca, pero ingresó como suplente de Cristiano a los 64.

Por su parte, el Levante dio un enorme paso en su lucha por evitar el descenso al derrotar 2-1 a Las Palmas con un gol de José Campana en tiempo de reposición, lo que crea una brecha de ocho puntos en la zona de descenso a siete juegos del final de la campaña.

Las Palmas se encuentra en el penúltimo sitio y dos puntos detrás del Deportivo La Coruña, que el viernes se apuntó su primera victoria en nueve partidos bajo las órdenes del timonel Clarence Seedorf, en un triunfo de 3-2 sobre el último lugar Málaga.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.