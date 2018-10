La batalla del árbitro afromexicano al que le dijeron 'negro de mier..'

Adalid Maganda amaga con irse a huelga de hambre afuera de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) si el titular de los árbitros, Arturo Brizio, no se presenta al menos a una de las dos audiencias a las que está citado, tanto en el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) como en Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El colegiado acusó despido injustificado por causas racistas.

Dijo que tanto Brizio como el asesor Jorge Gasso se refirieron a él como "negro de mierda". Hoy sostiene una batalla legal para ser reinstalado.

El titular de la Comisión de Árbitros ha negado en diferentes oportunidades la acusación y rechaza hablar del caso con la justificación de que es tema que tratan sus abogados.

Maganda es originario de la comunidad de Huehuetán, en el municipio de Azoyú, Guerrero, una zona con fuertes raíces afromexicanas.

"Hace unos meses tuve una reunión con Arturo Brizio y Jorge Gasso; en eso dijeron '¿qué quieres pinche negro?'. Me acercaba a saludar y siempre me esquivaban. No me daban la mano. Me hacían quedar mal frente a mis compañeros. Me decían de cosas: '¡eres malísimo, negro!'. Todos se burlaban de mí", contó Maganda al diario El País.

El árbitro comenzaría su huelga de hambre el lunes 29 de octubre en las instalaciones de la FMF, en caso de que el dirigente de los colegiados no acuda a la cita con el Conapred o el 25 de octubre a la Junta Local de Conciliación.

"Vamos esperar los dos audiencias que se van a realizar en estos próximos días, que son este miércoles y el 25 de este mes y si vemos que la Federación o la Comisión no toman cartas en el asunto vamos hacer una huelga de hambre en la puerta de la FMF", dijo Maganda a la agencia Reforma.

"Que dé la cara (Brizio), que se presente y que hable conmigo", exigió.

Maganda no sería el único en irse a huelga de hambre ya que por solidaridad también lo hará el presidente del Comité Ciudadanos en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus.

"He recibido el apoyo desde el inicio hasta ahora, estamos viendo lo del Conapred y la audiencia y si no pasa nada él (Metelus) está conmigo para hacer la huelga de hambre", comentó Maganda.

En 2015 el silbante denunció que, al revisar uniformes previo a un juego, futbolistas del Pachuca hicieron sonidos "extraños, como su fueran monos".

En México el racismo está arraigado en la socidad. En meses pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó una encuesta en la que señala, por primera vez, que en el país era más fácil destacar laboralmente si se es blanco.

El informe reportó que, cuanto más oscura es la tez, son menos las posibilidades de alcanzar un alto cargo.