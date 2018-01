Aplausos y burlas al América por su fichaje 'estelar'

El delantero francés Jérémy Ménez dejó el futbol turco para firmar con el América de México, uno de los más grandes del país, que lo anunció como su cuarto fichaje para el torneo Clausura 2018...

Y en Twitter los aficionados celebraron la contratación, mientras los detractores de las Águilas hicieron mofa del bajo nivel del jugador.

El mensaje del jugador galo

Ménez, de 30 años, arriba al futbol azteca procedente del Antalyaspor de la liga turca, donde estuvo los últimos seis meses de su carrera sin nada para destacar. El América no dio a conocer más detalles sobre el fichaje.

Sale sale dejen de hacer humo y contraten a los que faltan, no vayan a creer que con su “bomba” estamos muy satisfechos.. más gente explosiva!

Ojalá este francés no sea tan diva como el pinche odioso de @10APG #MenezEsAguila

“Feliz y orgulloso de poder ser parte del club más grande de México”, escribió Ménez en su cuenta de Twitter. “Prometo a todos los azulcremas darlo todo por esta camiseta. Nos vemos muy pronto”. Luego publicó un video saludando a su nuevo equipo.

El técnico del América, Miguel Herrera, dijo que el debut del artillero francés está planeado hasta la tercera fecha mientras tramita su visa de trabajo y se adapta a la altura de Ciudad de México.

Asi su contratación, parecía que no pero al final entro al nido... pic.twitter.com/S9fgXx5NnM

"Buscamos jugadores importantes para el club que aporten, no tanto por el nombre. De nada sirve un jugador mediático si no funciona", dijo Herrera.

No me jodan, quién es ese wey??? si pasó por muchos equipos en los cuales nunca fue figura no fue referente ni siquiera en turquía y quieren que sea el nuevo "Gignac" neta #NoMamar #PeroSiPeláezYaSeHabíaIdo