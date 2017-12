Ansía Palencia una segunda oportunidad como técnico en México

El 2017 fue un año agridulce para Juan Francisco Palencia.

El calendario que está por terminar le dejó al 'Gatillero' su primer cese como técnico, pero también le enseñó que el caminó de estratega que eligió después de retirarse como futbolista profesional fue el correcto.

"Me dejó una alegría, una satisfacción, me corroboró que me fascina ser entrenador, que me gusta mucho.

Entonces esa primera experiencia simplemente reafirmó que quiero seguir siendo entrenador porque la pasión con la que vives cada entrenamiento, cada partido, estar en la cancha viviéndolo, a mí me dejó muy satisfecho", declaró a CANCHA Paco Palencia.

El "Gatillero" llegó al cuadro del Pedregal sólo cinco años después de haberse retirado como jugador auriazul, y aunque en el último torneo la presión por la falta de resultados fue factor para que se diera su salida, Palencia no se arrepiente de haber debutado con un club de tanta relevancia en el futbol mexicano.

"Yo creo que nunca tienes un termómetro. Uno nunca sabe dónde vas a dirigir, lo más importante es que estés preparado para que cuando te llegue la oportunidad, agarrarla. Qué bueno que fue Pumas porque hay buena relación, es un equipo grande y la verdad no soy de la gente que tenga miedo a lo que venga, al contrario, me siento preparado para dirigir en cualquier equipo", subrayó.

A cuatro meses de su último encuentro como técnico universitario y con sed de revancha, Palencia Hernández se prepara en España con el objetivo de volver a los banquillos lo antes posible, sin importar los colores que tenga que defender.

"Hay que seguirnos preparando, voy a seguir viendo entrenamientos con gente que conozco en Europa y haciendo retroalimentación con ellos mismos y bueno, esperando una segunda oportunidad en algún equipo", finalizó.





ASÍ LO DIJO

"Me dejó satisfecho el poder transmitir, al final de cuentas estoy a las órdenes del jugador en el sentido de transmitir lo que sé para que sean mejores jugadores y mejores personas".

"Lo que más me gusta es jugar con presión, que tengas que dar resultados, porque al final de cuentas es para lo que estás preparado, para que tus equipos estén en los primeros sitios de la tabla".

"Estoy muy tranquilo con lo he hecho y sé que cuando llegue otra segunda oportunidad, otro proyecto, vamos a hacer las cosas muy, muy bien".

Francisco Palencia, Ex DT de Pumas.

La luz y la sombra de Paco

Estos son los dos polos de la breve carrera de Francisco Palencia como DT en la que dirigió 3 torneos y solo alcanzó una Liguilla:

Mejor partido

Pumas 5-3 Rayados

Jornada 6 / Apertura 2016

Aunque Tigres fue un dolor de cabeza para El "Gatillero", Palencia se vengó de los regiomontanos con una goleada sobre el Monterrey. Los del Pedregal vencieron 5-3 a los Rayados con una gran tarde de Matías Britos que anotó tres tantos, resultado que engrosó Pablo Barrera y Jesús Gallardo, con su primer gol en Liga.

Su peor partido

Tigres 5-0 Pumas

Cuartos de Final Apertura 2016/ Vuelta

Tigres no pecó de confianza luego de empatar 2-2 en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2016 y terminó por golear 5-0 al cuadro de Paco Palencia. Los Pumas soñaron a André-Pierre Gignac que metió tres dianas, mientras que Andy Delort y Darío Verón, en propia puerta, sellaron la goleada.