Anticipa Almeyda análisis y autocrítica en Chivas

Sin descartar aún a su equipo de una posible reacción milagrosa que ponga a sus Chivas en Liguilla, Matías Almeyda dejó entrever que ya tiene en sus planes las medidas que tomará con jugadores que al final del torneo no hayan rendido lo esperado.



"En realidad siempre se hace un análisis una vez que finalice todo, porque todavía queda mucho por delante, nos queda una Copa por jugar, entonces no está terminado el torneo, si bien no es el presente que pretendíamos, aún no se sabe cuál será el final", declaró el técnico del Guadalajara.



"Seguramente si todo termina así, la autocrítica será grande y el análisis de las decisiones que hemos tomado, también lo serán. Después va a haber algo muy claro acá, (porque) digamos que cuando un equipo gana dos torneos y el entrenador les da la chance de mantener a un equipo, es una chance fuerte para cada integrante. Al final de cuentas veremos cómo finaliza todo y de ahí se tomarán decisiones".



Aún como Campeón defensor del torneo pasado, el Rebaño del "Pelado" jugará este sábado en casa, en su séptima aparición ante su público, cuando reciban al Morelia, en busca apenas de su primer triunfo como local.



"No hemos ganado en el torneo local y es lamentable, porque han pasado muchísimas fechas, hay una realidad que marca en donde estamos y por qué. El equipo ha dejado de hacer cosas que hacía el torneo pasado, el equipo no está en el mismo nivel futbolístico que estaba el torneo anterior y bueno, estamos buscando todas las variantes para modificar ese presente", explicó Almeyda.



Cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de sus jugadores hayan caído en una zona de confort tras el título, el timonel argentino consideró que ese podría ser un factor humano natural.



"El confort digamos que es bastante personal, entonces es muy difícil entrar en la cabeza de alguien y poder cambiar su presente o el como piense. Sí podemos cambiar cosas en un juego o en como entrenamos, podremos modificar la intensidad, la parte física, la de músculos etc., después ellos saben que deben ser sumamente respetuosos con la gente y creo que lo son".



"Es normal que los jugadores muchas veces tengan momentos en los que bajan su nivel y bueno, hay que respaldarlos, apoyarlos y mostrarles el por qué lo han bajado, pero no los juzgo, soy un agradecido con el grupo", externó.