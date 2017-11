Ana Jurka: lo que más necesita Honduras ante Australia es el apoyo de la gente

La hondureña Ana Jurka es una de las figuras más grandes de su país en la televisión en Estados Unidos. El espacio deportivo donde ella participa, Titulares y Más, el cual se transmite todas las noches después del noticiero local de Telemundo (11:30 p.m.), es el programa deportivo de estudio más visto en la televisión de habla hispana en Estados Unidos.

Jurka visitó recientemente las oficina de HOY Deportes para hablarnos de la crucial eliminatoria mundialista de Honduras, que juega este viernes (2 p.m., Telemundo) el partido de ida del repechaje ante Australia en San Pedro Sula. También, nos habló de su natal Honduras, así como la presencia de la mujer en el periodismo deportivo.

Ana, ¿cuéntanos cómo viviste la última jornada de eliminatorias?

Estaba en el canal, de hecho los últimos dos partidos la verdad que me la pasé muy nerviosa. Me gustó las últimas dos participaciones de la selección hondureña. Me hubiera gustado ver más esas ganas de ganar durante toda la eliminatoria, sobre todo, cuando jugamos en casa. Estaba en el canal porque nosotros teníamos los partidos. La última fecha de la eliminatoria, creo que en mi larga vida nunca había vivido tanta emoción.

¿Cómo ves los partidos cuando no te toca trabajar?

Me gusta estar en mi casa. No me gusta ir a los bares porque llega mucha gente, el televidente casual, se ponen a hablar. Me gusta ver el partido sin interrupciones, me gusta verlo en mi casa, me pongo la camiseta de la selección. Arreglo lo que vamos a comer antes de ver el partido, porque una vez que comience el partido no quiero que nadie me moleste. Yo quiero estar ahí y ver todo. Estoy a veces en el Twitter, con el minuto a minuto. Soy muy apasionada, grito mucho.

¿Qué opinas del repechaje ante Australia?

¿Por qué no nos tocó Nueva Zelanda a nosotros? (risas). La verdad que está muy difícil. Desde que dijeron contra quién iba a ser yo dije ‘no, no, Dios mío va a tener que jugarse todo estas dos fechas’. Australia fue un equipo que en la Copa Confederaciones estuvo a punto de empatarle o ganarle a Alemania. Le empató a Camerún, que generalmente los cameruneses con difíciles, también le empataron a Chile, que llegaba con la mentalidad de ganar el torneo. Son muy disciplinados, están muy conectados. Va a estar muy difícil pero yo confío, como el partido es en San Pedro Sula, que hagan que Australia sufran la condición de visitante, que hagan que les dé hasta calambres con el calor, que los hagan correr, que llegue un momento que estén ahogados, que no puedan correr. Que honduras dé ese partido que dio ante México en la última fecha. Esa es mi esperanza. Después en Sídney tienen que estar concentrados.

El partido de vuelta va a ser muy temprano en la madrugada…

A la gente no le importa, la gente no va a dormir. La gente va a llamar a su trabajo y va a decir que están enfermos. No van a perderse ese partido. Lo bueno es que dejaron buen sabor al final de la eliminatoria, creo que la gente va a estar más metida para apoyarlos, es lo que más necesita Honduras, que la gente los apoye. Que la gente se una y que diga, que estamos en esto juntos, que ahora esto es lo más importante.

¿Qué le pasó a Estados Unidos en su eliminación?

Yo creo que se confiaron, pensaron que era un partido de trámite, dijeron ‘para qué nos vamos a arriesgarnos, para quebrarnos un pie, no la tomamos relajados’. Creo que nadie les estaba diciendo lo que estaba pasando en otras canchas. Se confiaron y también perdieron muchos partidos en casa.

¿Qué tanto vas a Honduras?

Trato de ir por lo menos una vez al año. Antes iba a mucho pero llegó un momento que ya dije ‘está saliendo caro las idas a Honduras’. Trato de ir por lo menos una vez al año. El año pasado fui todas las vacaciones en Navidad. Estoy planeando regresar Honduras para mi cumpleaños.

¿Qué lugares recomiendas para pasear en Honduras?

Yo te recomiendo que vayas a Tegucigalpa, mi pueblo. La capital, pero que no te quedes en Tegucigalpa, ve a Santa Lucía, a Valle de Ángeles, que son unos pueblos que quedan a unos 20 minutos de Tegucigalpa, comes bien rico, el clima es delicioso. Comes tus baleadas, tu sopita. En el Norte tienes que ir a la Ceiba, a las Playas, las ruinas de Copán es un lugar maravilloso. Si quieres solo para perderte, un paraíso, tienes que ir a las Islas de la Bahía.

¿Qué hay bueno para comer?

Ahí me la pones difícil porque yo como absolutamente todo. Baleadas, chuletas, pupusas, tamalitos, sopa de canecho, pollo juco. Eso sí, nada es saludable, todo es de engordar. No es comida saludable pero es rica.

¿Saber hacer baleadas?

Tenía un FB Live todos los lunes para aprender a cocinar. Y yo les dije que iba a hacer baleadas, le pedí a mi mamá la receta. Comencé de cero, amasando, me quedaron deliciosas pero nunca más las vuelvo a hacer. Es muy difícil. Las hice como cinco veces antes de hacer el FB Live. Cuando hice el FB Live, me quedaron bien.

¿Crees que es más fácil o sigue siendo difícil para la mujer ingresar al periodismo deportivo?

Es como una arma de doble filo. Me encanta cómo ha evolucionado. Antes mirabas a una mujer en un programa deportivo, es porque tenía una minifalda o con el escote y no las tenías para decir lo que verdad pensaban, sino para estar de modelo y muchas personas se prestaban para eso, porque a lo mejor no les interesaba (el deporte). Y las muchachas que verdad que les interesaba (el deporte) no les dan chance. Ahora le dan más oportunidad a la mujer y eso es bueno. Por otra parte, es difícil que la gente crea. Todavía estamos en ese punto en el que piensan que están en el show porque es mujer, porque usa minifalda. Antes me decían, ‘¿eres joven por qué siempre estás con un sweater?, es verano hace calor’. Yo quiero que me escuchen por lo que estoy diciendo. Al mismo tiempo, soy mujer, me gusta vestirme, sentirme bonita, voy a decir lo que yo pienso y como lo tome la gente. Estamos evolucionado lo suficiente para que la gente te escuche, pero todavía hay mucho machismo.