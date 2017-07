VIDEO: América invade Carson pero Chivas será mayoría

Cientos de aficionados americanistas llegaron a Carson para apoyar a su equipo ante el Querétaro en el partido de SuperCopa MX, el primero de la doble jornada del domingo en el StubHub Center.

Los seguidores de las Águilas hicieron un desfile por la calle Avalon para entrar al estadio, con bengalas, trompetas y tambores. Muchos de ellos no sabían la nueva política de bolsas grandes, las cuales no pueden entrar al estadio. Otros, especialmente los chivistas que se animaron a llegar al primer encuentro, tampoco sabían que no podían volver a entrar al estadio si salían después del primer cotejo.

Llegan las #Aguilas al #stubhubcenter #losangeles #supercopamx #america Una publicación compartida de Eduard Cauich (@mayan_tiger) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 1:03 PDT

#america #supercopamx #losangeles #stubhubcenter #Aguilas Una publicación compartida de Eduard Cauich (@mayan_tiger) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 1:05 PDT

Menos de la mitad del estadio estuvo lleno al inicio del Querétaro-América, lo que nos hace suponer que la mayoría de los que compraron boletos eran aficionados de las Chivas, que juegan esta noche a las 7:45 p.m.

La poca afición para #SuperCopaMX nos hace suponer que la mayoría de los que compraron boletos llegarán solo para el 2ndo juego= chivistas pic.twitter.com/AzGChAvWd4 — Eduard Cauich (@ecauich) July 16, 2017

#Aguilas #stubhubcenter #losangeles #supercopamx #america Una publicación compartida de Eduard Cauich (@mayan_tiger) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 2:37 PDT

Los organizadores anunciaron al inicio de la jornada que no se iban a vender bebidas alcohólicas después del minuto 70 del primer partido hasta las 7 p.m. de la noche.

El público fue muy respetuoso en términos generales, aunque se dio por lo menos un arresto.

Comienzan los arrestos en el @stubhubcenter ! @clubamerica @ligamx2017 #clubamerica #futbol #security #barrabrava #afición #pasión #futbolpicante #norecording #journalism Una publicación compartida de Daniel Olea (@danny23sports) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 2:38 PDT

También llegaron aficionados del Querétaro para apoyar a un equipo que estará en problemas de descenso la próxima campaña y que tratará de llegar a la Liguilla, algo que no hace desde que fue finalista en 2015.

¿Estuviste en el encuentro? ¿Cuál fue tu experiencia en el partido?