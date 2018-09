Es América favorito sobre Chivas

Oribe Peralta advierte que el América es usualmente favorito ante Chivas.

"En los últimos tiempos América siempre ha sido favorito en los Clásicos, es el que propone los juegos, el que va y busca los resultados sin importar cómo esté en la tabla", comentó el capitán de las Águilas a dos días del juego contra el Guadalajara.

Un partido con dos caras: si el América gana puede tener un impacto positivo en lo emocional, pero una derrota aceleraría las críticas tras el fracaso en la Copa MX.

"Las críticas no me afectan, sabemos que es una oportunidad importante mantenernos en los primeros lugares, si se combinan resultados podemos quedar de líderes, ya no nos importa lo que pasó en la Copa porque ya no lo podemos solucionar, entonces estamos de frente a un Clásico que nos catapultaría a los primeros lugares y nos embalaría a la Liguilla", mencionó.

"La verdad es que todos los partidos generan presión, es un partido aparte en la Liga, el América está acostumbrado a eso, a que siempre se le exige más que a los otros, entonces estamos enfocados en ganar el Clásico para mantenernos en la cima de la tabla", expresó.