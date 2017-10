América y Chivas se enfrentan en el Super Clásico viviendo realidades distintas

Localizados en polos opuestos de la clasificación, América y el campeón Chivas se verán las caras el miércoles en una nueva edición del choque entre los dos equipos más populares del país que acaparará los reflectores en una 10ma fecha del torneo Apertura mexicano que se disputará a media semana.

Las Águilas, que han ganado dos encuentros al hilo, acumulan 23 puntos y son segundos de la clasificación sólo superados por el líder Monterrey. América se encuentra en su primer torneo con Miguel Herrera de regreso en el banquillo tras su paso por la selección mexicana y los Xolos de Tijuana.

"El desempeño del equipo ha sido muy bueno, destaco la entrega y la actitud de todos los jugadores", declaró el “Piojo” Herrera, que se fue de las Águilas a finales de 2013 para ir a dirigir al “Tri” en el Mundial de Brasil 2014.

América llega al encuentro tras superar 3-1 a Cruz Azul el fin de semana.

Chivas, que ha perdido tres encuentros consecutivos y no gana desde el 9 de septiembre, registra apenas nueve puntos y es 16to entre los 18 equipos de la máxima categoría.

El Guadalajara viene de perder 2-1 ante Morelia con un autogol de Carlos Salcido de último minuto y requiere un triunfo para mantenerse con aspiraciones de clasificar a la liguilla.

"Despertamos tarde en el torneo, aceptamos la derrota y el mal torneo, pero remarco la entrega de los jugadores", señaló el entrenador argentino Matías Almeyda tras el revés en casa ante Monarcas. "Es una derrota, pero no es el fin".

América ha perdido dos de sus últimos tres encuentros ante Chivas, equipo al que no vence desde el Apertura del año pasado _cuando prevaleció 1-0.

La fecha, que se pospuso por el sismo que sacudió a México el pasado 19 de septiembre, se pone en marcha el martes con cuatro encuentros. Entre éstos destaca el partido entre el León y un visitante Pumas que juega su última carta pensando en evitar la eliminación.

Los universitarios vienen de empatar ante Necaxa en la presentación de David Patiño, su tercer técnico en el campeonato.

Pumas apenas tiene ocho puntos y es colista, por lo que requiere ganar para seguir con vida. León es tercero de la clasificación con 22 puntos.

Ese mismo día, Cruz Azul buscará salir de un bache cuando visite al Querétaro.

La Máquina, que ha perdido dos de sus últimos tres partidos, tiene 18 puntos y es séptima.

"Ahora ya no pensamos en otra cosa que no sea Querétaro", dijo el entrenador español Paco Jémez tras caer ante América. "Esta derrota no cambiará nada, sería lo mismo si hubiéramos ganado".

Los Gallos Blancos poseen 11 unidades y son 14tos.