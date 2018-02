América, Chivas, Tigres y Tijuana inician su camino en Concachampions

El América, Guadalajara, Tigres y Tijuana, los cuatro equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 iniciarán en los próximos tres días su camino en el torneo de clubes de la región y en el que parten como favoritos.

Desde que en 2008 se implementó el nuevo formato, el torneo lo han ganado los mexicanos, que a su vez han llevado la representación de la Concacaf al Mundial de Clubes.

América vs Saprissa

#SCCL2018 action continues with a clash between two giants as @ClubAmerica visits @SaprissaOficial on Wednesday, February 21 at 8 PM ET!#SCCL2018 arranca la próxima semana cuando Club América visita a Deportivo Saprissa el miércoles, 21 de Febrero a las 8 PM ET! pic.twitter.com/zQv5Q4HAUJ — CONCACAF (@CONCACAF) February 17, 2018

Pero ahora los equipos mexicanos tienen a cinco contendientes de la MLS: Seattle Sounders, New York Red Bulls, Colorado Rapids, FC Dallas y el Toronto FC, campeón vigente.

Todos ellos apuntan al título, aunque en nueve ediciones solo dos representantes de la MLS han disputado la final, el Real Salt Lake en la edición 2010-11, y el Montreal Impact en la 2014-15.

El América se alista

El América será el segundo equipo mexicano que entrará en acción y lo hará ante el también costarricense Saprissa. El equipo llega al duelo como líder del Clausura mexicano.

Ya sin la engorrosa fase de grupos, el torneo comenzará con los octavos de final que se jugarán del 20 de febrero al 1 de marzo.

Con la presencia de los dos equipos con más títulos y más populares en México -América y Guadalajara- que también mueven a millones de fanáticos en Estados Unidos, la Concacaf espera y confía en que uno de ellos o los dos puedan llegar a la final, lo que supondría una excelente cobertura mediática.

El primer equipo mexicano en entrar en acción será Tigres, campeón del pasado Apertura 2017, que enfrentará al Herediano costarricense.

Herediano vs Tigres

#SCCL2018 kicks off next week as @csherediano1921 faces @TigresOficial in the Round of 16 on Tuesday, February 20 at 8 PM ET. #SCCL2018 arranca la próxima semana con el duelo entre Club Sport Herediano y Tigres UANL en los Octavos de Final el Martes 20 de Febrero a las 8 PM ET. pic.twitter.com/NN4R0AaMZJ — CONCACAF (@CONCACAF) February 15, 2018

Los felinos han perdido las dos últimas finales, ante América en 2015-16 y contra Pachuca en 2016-17, y ahora tienen como meta llegar a su tercer final consecutiva.

"Fue muy doloroso perder las finales de la 'Concachampions' pero si llegamos a dos, podemos llegar a tres. Este año queremos ir a la final y ganarla para ir al Mundial de Clubes, que es un objetivo del club", dijo el goleador francés André-Pierre Gignac.

Los campeones Tigres, listos

Intensidad en la cascarita oficial previo a viajar a Costa Rica. #VamosTigres pic.twitter.com/DPFgpvfu7W — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) February 19, 2018

Las Chivas del Guadalajara, en el que militan solo jugadores nacidos en México, se medirán al modesto Cibao, campeón de República Dominicana, y los 'Xolos' de Tijuana chocarán ante el Motagua hondureño.

Las Chivas también piensan en la Concachampions

Arrancamos la preparación para la Liga de Campeones de CONCACAF, ¡dale Rebaño! pic.twitter.com/qPKiQEzasn — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2018

El argentino Matías Almeyda, estratega del Guadalajara, señaló que su equipo luchará por destacar en Liga local y en la Concacaf.

Chivas, a escena

#SCCL2018 kicks off next week as Mexican powerhouse @Chivas visit 2017 CONCACAF Caribbean Club Champions @CibaoFC on February 22 at 8PM ET.#SCCL2018 arranca la próxima semana cuando CD Guadalajara visita a Cibao FC en los Octavos de Final el 22 de Febrero a las 8 PM ET. pic.twitter.com/znBOzYPaVE — CONCACAF (@CONCACAF) February 17, 2018

"Por el momento no nos vamos a decidir por algo, vamos a luchar por los dos torneos hasta donde nos dé", declaró Almeyda, quien vive con las Chivas un mal momento en la Liga.

En tanto, su compatriota Diego Cocca, técnico del Tijuana, señaló que para su equipo "viene una etapa de partidos cada tres días (Liga MX y Concacaf), lo que significa un desafío muy bueno para nosotros".

Los Xolos llegan animados tras fulminar (4-1) a los Pumas

En el papel, los cuatro equipos mexicanos deben avanzar sin problemas en esta fase ya tienen mejores planteles que sus rivales y cierran la eliminatoria en casa, lo que les reporta mayores posibilidades de seguir adelante, aunque deben certificar su condición de favoritos.

De los cuatro, el Guadalajara es el que registra el peor momento ya que marcha en la decimosexta plaza del Clausura mexicano con apenas 6 puntos de 24 posibles luego de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

Motagua vs Xolos Tijuana

#SCCL2018 resumes as @MOTAGUAcom clashes against @xolosoficial in the first leg of the Round of 16 on Wednesday, February 21 at 10 PM ET.



Vuelve la #SCCL2018 con el enfrentamiento entre FC Motagua y Club Tijuana el miércoles 21 de Febrero a las 10 PM ET! pic.twitter.com/gq4VlPhQsC — CONCACAF (@CONCACAF) February 17, 2018

El mejor es el América, acérrimo rival del Guadalajara, líder invicto con 16 unidades, mientras que el Tijuana y el Tigres son octavo y décimo, ambos con 12 puntos.

Los mejores equipos en todas las series avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán del 6 al 13 de marzo.