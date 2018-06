Almeyda dice que Chivas está débil

Desde Argentina Matías Almeyda reconoció estar al tanto de lo que Francisco Gabriel de Anda ha hecho en el Draft, aunque resaltó que con las bajas que tuvo Chivas del plantel que dejó, siente que quedó debilitado.

"El equipo visto desde ese lugar, digamos que en vez de reforzarse se ha debilitado por todo lo que han rendido estos jugadores (Rodolfo Cota, Rodolfo Pizarro y Oswaldo Alanís), pero bueno, Dios quiera que en los clubes en donde vayan a estar les vaya de la misma manera. Eso es lo único que les deseo", confesó el estratega argentino.

El "Pelado" se mantuvo en su postura de que al volver a Guadalajara, explicará su verdad y las razones por las que la novela sobre su continuidad, lo tienen desgastado.

"Prefiero llegar y explicar paso por paso cómo ha sucedido", mencionó el "Pelado" vía telefónica para Futbol Picante de ESPN.

"Deseo llegar, estar tranquilo, las decisiones las tomo como las voy sintiendo, con el corazón, pero sí no me gusta la mentira. Quiero llegar y comunicar lo que estoy sintiendo".

Almeyda aclaró también que no ha platicado con Jorge Vergara desde el día en que presentaron a Francisco Gabriel de Anda como director deportivo.

Sólo se reunió con los demás directivos dos veces después de la coronación en Concachampions.

"En esas reuniones estuvo Amaury Vergara, José Luis Higuera y Paco (Gabriel) de Anda y bueno, en ese momento también estuvo mi representante (Santiago Hirsig) y yo. A Jorge por diferentes motivos no he podido contactarlo desde hace un tiempo. Siempre mi relación con él ha sido excelente", dijo.

Sobre las expresiones de apoyo de sus jugadores, el argentino se mostró conmovido con ellos.

"Voy a ser un agradecido eterno a este grupo, pase lo que pase, que para mi será y hoy es el mejor grupo que dirigí desde que dirijo desde hace siete años, por la comunión, el compromiso, el convencimiento que han tenido y más que nada, que ellos me hacen crecer a mi como entrenador a mi.

"Obviamente no es normal todo lo que ha sucedido y el cariño es mutuo, yo si bien no he declarado con lujo de detalle lo que significan ellos para mi, pero nosotros sabemos lo sabemos porque nos escribimos, nos hablamos y ellos saben lo que siento por ellos", expresó Almeyda.

Tras la coronación en la Liga de Campeones de Concacaf, el técnico dijo no entender por qué cambió el clima hacia su gestión de parte de la directiva.

"La verdad no entiendo qué cambió. Como ustedes bien saben me han tenido al margen, estoy muy triste por ser campeón y no sentarme como entrenador y no recibir preguntas de la copa. El discurso se cambió y (ahora) esta telenovela", agregó.

¿Cómo es tu relación con José Luis Higuera?

"Era normal hasta hace un tiempo, pero el mismo Paco se ha encargado de comentar que la relación estaba desgastada, entonces interpreto que las relaciones estaban desgastadas", respondió.

Sobre Gabriel de Anda resaltó la sinceridad que mostró hasta su última aparición pública, en la que puso su puesto en juego su el técnico no sigue en el redil.

"Me quedo con la última conferencia que dio, que fue a un canal de televisión en donde pudo expresarse de una forma bastante sincera", dijo.