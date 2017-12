Reconoce Alonso esfuerzo del Pachuca

Diego Alonso no tuvo más que elogios para los futbolistas del Pachuca, que cayeron en la Semifinal del Mundial de Clubes contra el Gremio de Porto Alegre.

"Fueron unos leones mis jugadores. Son unos animales de competición, compitieron increíblemente, el equipo sintió el cansancio. Felicitó a mis jugadores porque son espectaculares", expresó a Fox Sports tras el duelo en los Emiratos Árabes Unidos.

Al igual que lo hizo el presidente Jesús Martínez, Alonso puntualizó el desgaste físico con el que llegó el equipo tras jugar tiempo extra apenas el sábado anterior.

"Tuvimos la jugada de Honda, después la de Érick Sánchez que tira y se va abierto, la verdad es que el equipo peleó y peleó en inferioridad de condiciones, con 120 minutos en tres días, ellos descansados, y el equipo dio cara, jugó muy bien, el primer tiempo jugó espectacular y el segundo también, dominamos, tuvimos la posesión, el dominio, me gustó mucho el equipo.

"No me gusta perder nunca jamás, pero teniendo este tipo de jugadores no me queda más que felicitarlos", expresó Alonso.

El portero Óscar Pérez, quien a sus 44 años es el jugador más longevo en un Mundial de Clubes, también valoró el esfuerzo de la plantilla.

"Jugamos de tú a tú. Tuvimos oportunidades, ellos también, en una la concretaron y esa fue la diferencia. Fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así, tienen gente con gran calidad, al final una jugada individual de uno de ellos que juega muy bien y hace la diferencia.

"A nadie nos gusta (perder), pero ya está y me quedo con el gran esfuerzo que hizo el equipo", expresó Pérez.