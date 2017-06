Video: dos goles de Alemania en los primeros 8 minutos al Tri

México trató de cambiar la historia de sus encuentros ante Alemania cuando le tocó enfrentar a los actuales campeones del mundo en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017 de Rusia. Los germanos llegaron a la Copa Confederaciones con una selección alternativa y eso ilusionó a los seguidores del Tri.

Pero en un contragolpe letal, el chico de 22 años, Leon Goretzka, que juega con el Schalke 04, anotó un golazo al minuto 6.

This is how Germany got it started.



Goretzka opened up the scoring in the 6th minute. @Powerade #ConfedCup #GERMEX https://t.co/UKnTV4S1O7