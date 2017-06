Aleix García y Vincent Kompany, del Manchester City, afrontan un verano de altos vuelos en Estados Unidos

En la pretemporada de un equipo se dan historias diversas, a veces opuestas. Ese es el caso de Aleix García y de Vincent Kompany, ambos integrantes del Manchester City. El primero tiene 19 años y se va haciendo poco a poco con un lugar en el equipo que dirige Pep Guardiola; el segundo es capitán del equipo y es uno de los centrales más respetados del fútbol europeo.

Y ambos jugarán este verano en Los Ángeles.

Con motivo de la International Champions Cup, el Manchester City disputará varios partidos de preparación en suelo estadounidense. Y en el Coliseo de Los Ángeles los ‘Citizens’ se medirán al Real Madrid el 26 de julio.

Para Kompany, este ha sido un año de transición. En el primer año de Pep Guardiola en la Premier League, el futbolista belga ha sufrido varias lesiones que han mermado sus minutos en el terreno de juego. “Hemos aprendido mucho (de Pep), y ahora necesitamos mejorar para la próxima temporada”.

El zaguero ve con buenos ojos la pretemporada en Estados Unidos no solo por las “geniales infraestructuras”, sino también por el nivel de los partidos. “Es muy bueno poder jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo”.

Para el Manchester City, Estados Unidos no es tierra extraña, ni mucho menos. La directiva del conjunto inglés es propietaria del New York City FC, que debutó en la Major League Soccer en 2015. Kompany, que no descarta en un futuro jugar en la MLS, destacó la gran relación que existe entre ambos clubes: “No hay más que ver quién entrena al NYCFC: Patrick Vieria, del que fui compañero”. Por eso, la gira americana del City es algo positivo para el crecimiento de la MLS, que en palabras de Kompany, “está ganando popularidad en Inglaterra”.

El belga recalcó que la pretemporada “sirve para mostrar no solo a los grandes jugadores, sino a esos jugadores jóvenes que serán las próximas súper estrellas de nuestro equipo”.

Uno de esos jóvenes es Aleix García.

Para Aleix García, esta será su segunda pretemporada con la camiseta ´sky blue´. Aleix, de 19 años, pasó hace dos años de jugar en el filial del Villarreal español a integrar el segundo equipo del Manchester City. Debutó con los ‘mayores’ en 2016, y este año ya ha gozado de más minutos con la primera plantilla. Para él, este verano es una oportunidad para “tener un peso mayor en el primer equipo”.

Aleix ejerce de centrocampista defensivo. Es un jugador con mucha técnica, muy hábil en el toque y la organización del juego, pero también aguerrido en defensa. Esta será su segunda pretemporada con el Manchester City, y afronta la gira a Estados Unidos como “una oportunidad muy buena para ver mundo, porque si no fuera por el fútbol no tendría la suerte de viajar tanto. La pretemporada servirá para probar sistemas y coger sensaciones de cara a la liga, y además jugando contra equipos tan grandes”.

El joven mediocentro reconoce que tener a Pep Guardiola como su entrenador le ha ayudado, ya que el técnico jugó también en esa demarcación. “Pep es muy intenso y exigente, pero el equipo lo agradece porque lo damos todo”.

“Cuando llegué al Manchester lo noté muchísimo el cambio. Noté muchísimo el físico, la intensidad, la velocidad. En España el fútbol es mucho más táctico, de calidad, y aquí en Inglaterra también, pero más rápido e intenso.

“Me tuve que adaptar sí o sí al fútbol inglés. Tuve que aprender muchísimo defensivamente. En España otros compañeros me ayudaban, pero ahora, jugando como mediocentro defensivo, me tuve que esforzar para lo que me toca ahora, ponerme las pilas y aprender.

Me fijo en Xavi Hernández

En España tenía otros compañeros, y aquí tuve que ponerme las pilas y aprender

“Tengo suerte porque me adapto muy bien a lo que Guardiola pide”

“La filosofía del entrenador me va muy bien”