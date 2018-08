No volverá Alanís a la Liga MX

El representante de Oswaldo Alanís, Manfredi Caleca, comentó que el defensa mexicano no volverá a la Liga MX y que ya tiene varios equipos europeos buscando sus servicios.

"Tenemos cuatro ofrecimientos de ligas diferentes(...) México no, muchos clubes mexicanos nos están buscando, pero la prioridad no es México en este momento", dijo en ESPN AM.

El lunes, el Getafe anunció la rescisión del contrato del defensa mexicano, quien llegó libre durante el pasado mercado de fichajes, sin embargo, el defensa seguirá buscando completar su sueño de jugar en Europa y próximamente anunciarán su nuevo equipo.

Sobre el tema con el club español, Caleca comentó que fue lo mejor para el tricolor ya que ahora pueden contratarse libremente.

"Fue una rescisión onerosa porque teníamos dos años de contrato. Oswaldo quiere cumplir su sueño, entonces preferimos tener la libertad para poder contratarlo con cualquier club del mundo", declaró.