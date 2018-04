Al técnico de Chivas, Matías Almeyda, no le da miedo el frio de Toronto

Antes del que fue el último entrenamiento de cara a la final de ida de la Liga de Campeones de Concacaf, el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, consideró que la nevada de Toronto y las bajas temperaturas no deben ser impedimentos para que sus Chivas busquen salir por el triunfo.

"Creo que al clima no es muy fácil adaptarse, más cuando estamos acostumbrados a otro tipo de clima, nosotros en Guadalajara tenemos el clima perfecto y realmente (acá) el frío se siente, pero sabemos que nuestros jugadores tienen sangre caliente, entonces no me preocupa el clima, me preocupa el funcionamiento", advirtió el "Pelado".

"Del clima si bien ellos (Toronto) pueden estar adaptados más que nosotros, el partido será once contra once, es una Final y no hay justificativos que impidan el modificar una manera de jugar. No nos agarramos de eso, simplemente en esta sangre que tienen estos jugadores, que por ahí han llegado a conseguir su séptima final y bueno, tratando de disfrutar una final internacional que no es fácil que se dé siempre".

Almeyda reconoció el potencial del conjunto canadiense, actual Campeón de la Liga Mayor de Estados Unidos 2017, al que dijo ha estudiado a detalle sobre la forma en la que dejó fuera a los Tigres y al América en las fases previas.

"Ellos tienen un estilo bastante marcado, y una de las fórmulas que tienen es el cómo retroceden, cómo cierran espacios, y confiando después en la gente que tienen con mucha dinámica y con habilidad. Es un equipo muy completo, realmente muy bien conformado y con una identidad de juego, eso no es fácil de lograr en un equipo, entonces tienen nuestro respeto", dijo Almeyda.

¿Y qué espera de sus jugadores en esta Final?

"Espero que los nuestros sean grandes intérpretes de como hemos estudiado el partido, va a ser clave que puedan interpretar bien el mensaje y no tengo duda de que lo van a hacer, porque ya lo han hecho en varias ocasiones", recordó "El Pelado".

"Nosotros en la Final que jugamos contra Tigres hicimos un gran estudio de lo que era el rival, ahora también estuve viendo los partidos que jugó Toronto contra Tigres y contra América, entonces desde ahí podemos sacar también algún tipo de conclusiones. Dios quiera que lo podamos llevar a cabo tomando los recaudos (precauciones) necesarios porque este equipo viene desde hace tiempo jugando bien al futbol".

Las Chivas no pudieron reconocer la cancha del BMO Field, la cual estuvo protegida con una lona para evitar daños por la lluvia y nevada, por lo que trabajaron bajo la burbuja del BMO training field.

"Yo prefiero entrenar bien, que junto a los jugadores podamos hacer lo que tenemos pensado hacer en estos últimos momentos previos al partido, y ya el reconocimiento se puede hacer en la entrada en calor, ahí es en donde la tienen que pisar y ver qué zapatos utilizar y queda ahí", agregó el pastor de las Chivas.