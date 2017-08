Al delantero del Monterrey Dorlan Pabón no le inquieta su falta de gol

El delantero de los Rayados, Dorlan Pabón, avisó que no cambiará su forma de juego.

El colombiano es el líder del equipo en disparos a portería y aunque sólo ha marcado un gol en el Torneo Apertura 2017 defendió su estilo pese a las críticas que ha recibido.

"Hay veces que me salido patear, pero si uno patea, (está) mal y si uno no patea, (está) mal, entonces, yo no entiendo", dijo.

"A mí no me importa el gol, si lo hace el compañero o lo hago yo nosotros estamos buscando un objetivo claro, pero hay veces que uno tiene la jugada muy clara para tirar".

"La gente puede decir lo que quiera, yo estoy tranquilo, mientras que yo en la cancha responda lo que me toca, la gente a veces te quiere y a veces no, entonces, hay que darle gusto a todos. Estoy tranquilo", agregó.

Pabón ha marcado sólo dos goles en sus últimos 12 partidos de Liga y Liguilla, pero eso no le inquieta.

"Mientras mi equipo vaya bien y estemos ganando no me interesan los goles, si uno hace las cosas bien y el equipo va ganando mucho mejor, porque sé que en cualquier momento se puede dar una rachita de goles", aseguró.