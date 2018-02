Ajustes a la vista en la formación de Chivas; Oswaldo Alanís podría reaparecer

Se cumplieron cinco juegos y para Matías Almeyda, ante los malos resultados que arrastra su equipo, es el tiempo justo para darle vuelta a la formación.

"Tengo planificado hacer cambios, todavía no se lo he comunicado a los jugadores, los primeros que tienen que saber de los cambios van a ser ellos, no van a ser grandes cambios, pero sí habrá para tratar de mejorar", confesó el "Pelado" en entrevista televisiva para FoxSports.

Por eso durante la práctica de ayer a puerta cerrada, el "Pelado" ensayó tres modificaciones, dos en la zaga y una en la media cancha; una de ellas sería la reaparición de Oswaldo Alanís para el duelo de mañana ante Santos en el Estadio Akron.

"Oswaldo ha estado muy bien, ya está prácticamente a la par de sus compañeros y sí, tiene altas posibilidades de aparecer", había dicho el estratega en la conferencia del miércoles.

En 5 jornadas el chiverío sólo ha ganado 1 partido, empató otro y ha perdido 3, lo que lo tiene situado en la posición de 16 de 18 equipos, con 9 goles en contra, para ser la quinta defensa más goleada de la competencia.

"Yo cuando le doy la posibilidad a un jugador, no se la doy ni un partido ni dos ni tres, sino que se la doy en cinco partidos y me parece que es un tiempo bastante bueno para mostrar por qué le doy la titularidad a alguien y por qué la tiene que defender, entonces cuando considero que esta parte no alcanzó las expectativas que teníamos en rendimiento individual y colectivo, el entrenador tiene que comenzar a buscar variantes", detalló Almeyda.

Así los sacrificados serían Hedgardo Marín, en la zaga central, por quien entraría Oswaldo Alanís, estando a lado de Miguel Basulto por derecha en caso de que Jair Pereira siga sin estar en condiciones de reaparecer; mientras que Carlos Salcido dejaría la zaga para reforzar la media de contención.

En caso de que defina ese movimiento en el medio campo, el que tiene riesgo de ir a la banca es Orbelín Pineda, quien no ha podido retomar la dinámica de hace un año, por lo que su rol de volante mixto lo tomaría Michael Pérez.





Oswaldo Alanís, quien no hizo toda la pretemporada por problemas de contrato, por fin jugaría.





Se irán por un torneo

Ante lo difícil que se ha tornado el panorama para su equipo, Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, advirtió desde ahora que habrá un momento en el que tendrá que elegir entre una de las dos competencias oficiales que disputará en el semestre.

"Yo creo que esta vez tenemos que ser conscientes de que sí, de que va a haber un momento en el que tendremos que definir por uno de los dos", reconoció el "Pelado".

Las Chivas debutarán en la Copa de Campeones de Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, el día 22 de febrero en República Dominicana cuando visite al modesto Cibao.

"En el torneo (local) si bien van cinco fechas, en realidad hemos tenido tres derrotas que para mí es muchísimo, entonces necesitamos levantar en el torneo y una vez que arranque la Copa, nosotros la vamos a luchar, queremos esa Copa, la estamos deseando arrancar ya", afirmó el timonel de las Chivas.

"Lo importante es tratar de levantar rápidamente, de poner al equipo en un plano de triunfos por muchos motivos, por la confianza que dan esos triunfos, por la tranquilidad, por la alegría a nuestra afición que entendemos que está dolida, pero que necesitamos que estén con nosotros ahora", afirmó.