Aílton: calidad de extranjeros ha bajado en México

El exjugador de los Pumas de la UNAM, Aílton da Silva, recordó con cariño sus mejores momentos como jugador felino, en el que ganó el bicampeonato en 2004, antes de un partido de exhibición de futsal en la ciudad de Garden Grove el lunes por la noche.

Además, el exdelantero brasileño expresó que la calidad de los extranjeros en el futbol mexicano ha bajado un poco de calidad, a comparación de cuando jugaba.

“La calidad de jugadores era un poco más alta. Cuando yo jugaba estaban extranjeros como Walter Gaitán, [Walter] ‘Lorito’ Jiménez, [Agustín] ’Tin’ Delgado, todavía jugaba [Alex] Aguinaga, todavía jugaba ‘Zague’, estaba [Joaquín] Botero”, señaló Aílton, quien ahora es representante de jugadores y tiene una consultora en Brasil, mientras divide su tiempo viviendo en Miami y su país natal.

Sobre la polémica regla 10/8, la cual permite alinear hasta 10 jugadores extranjeros en un equipo en la Liga MX, el brasileño dijo que el problema no son los extranjeros y el nuevo reglamento podría ser bueno para los jugadores jóvenes mexicanos.

Aílton fue uno de los jugadores más buscados el lunes por la noche en Futsal Picante de Garden Grove.

“A lo mejor con esta nueva regla, la gente de abajo, la gente jóven, se va a poner las pilas. Se van a dar cuenta que si no se ponen las pilas no van a jugar, a lo mejor eso hace bien al futbol mexicano. Los extranjeros no son el problema. La base de Tigres es de extranjeros, pero ahí están los resultados”, expresó el exjugador de Atlas, León, Pumas y Veracruz.

Aílton se unió el lunes a los también exuniversitarios Mariano Trujillo, Jorge Campos y Sergio Bernal en un partido de futsal ante una selección de Futsal Picante, organizadora del evento en Garden Grove. Al evento llegaron cientos de aficionados de Pumas y el mismo Aílton fue ovacionado por la afición felina.

“Yo entregué mucho a la gente y la gente me entregó muchísimo. Son cosas que pasan. Llega un jugador a un equipo X y la gente se encariña con él. Eso fue lo que pasó en Pumas. Pumas me agarró y me hizo su hijo. Yo soy muy agradecido, nosotros tenemos esa comunicación muy buena con la afición. Yo me identificaba mucho como ellos. Yo soy como ellos, soy como la gente. Tranquilamente puedo salir a la calle a comer unos tacos. Eso hace que la gente se identifique conmigo”, indicó el exfutbolista de 39 años de edad.

Aílton indicó que le disfrutó mucho el campeonato obtenido en el 2004 ante las Chivas porque fue sobre el equipo de Jorge Vergara y porque los Pumas ya tenían 14 años sin corona.

“Era algo que la gente quería, que nos pedía a gritos”, expresó.

Aílton dijo que su mejor gol que anotó en México fue un gol de chilena que le metió al Toluca en La Bombonera.

Aílton agregó que le gustó compartir la cancha nuevamente con su excompañero Bernal, a quien calificó a una persona que parecía “un gruñón pero que era una personal dulce”.

“Ya tenía ganas de platicar con él”, finalizó.