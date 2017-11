No ve Herrera débiles a sus Águilas

Miguel Herrera no cree que el Cruz Azul llegue más fuerte anímicamente que el América a los Cuartos de Final.

"No, porque hicimos 30 puntos, nosotros nos ponemos metas, nosotros no decimos 'vamos a clasificar', no, 'vamos a hacer mínimo 30 puntos', y lo cumplimos, estamos ahí, en tercer lugar general.

"Un equipo débil no hace 30 puntos, un equipo con dudas no hace 30 puntos, el equipo no cerró como nos hubiera gustado", expresó el técnico de las Águilas en la víspera del juego de ida del Clásico joven.

Reiteró que en América todo lo que no sea el título equivale a fracaso.

Hoy se maneja un favoritismo de Cruz Azul pese a que tuvo tres unidades menos que el América en el torneo, y a que clasificó hasta la última jornada.

"Lo que más le gusta a la gente es que el equipo gane. Por ahí no jugamos tan bien contra Chivas, pero ganamos, y le ganamos a Pumas, la gente debe de estar contenta por los tres Clásicos y hoy el equipo clasifica con 30 puntos y a lo mejor no gustó cómo jugó contra Puebla, pero tiene 30 puntos y está en la Liguilla y es un asiduo visitante, nuestra obligación es ir a buscar el título, no hay otra forma", mencionó.

El "Piojo" admitió que lo psicológico también juega en la serie Cruz Azul vs. América, pero que no es más importante que lo futbolístico.

"Pasa por las dos partes, obviamente va a jugar mucho la psicología de los equipos, en la presión de los medios, de la gente, por conseguir resultado y luego obviamente en lo futbolístico si lo haces bien seguramente avanzarás a la siguiente ronda.

"No cualquier equipo hace 30 puntos y hoy conseguimos estar entre los 3 equipos de 18 que hacen 30 puntos. No es tan fácil", expresó.

Herrera no tiene aún la alineación definida debido a que Renato Ibarra presenta una sobrecarga muscular y Cecilio Domínguez prácticamente está fuera de la convocatoria por la misma problemática.