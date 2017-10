'Agradecen' que México no juega en Sudamérica

Al goleador uruguayo Diego Forlán destacó el nivel futbolístico de México y agradece que no estén en la eliminatoria sudamericana, pues sería más complicado lograr el boleto al Mundial.

"México siempre intenta jugar bien. Qué bueno que México está en Concacaf y no en Sudamérica, imagínate con todas las selecciones que tenemos y luego agregarle a México, sería complicado para todos tener la chance de clasificar al Mundial".

El Tri, sin brillo, se clasificó a Rusia 2018 como líder del Hexagonal de la Concacaf -señalada por su bajo nivel futbolístico- y está en su séptimo mundial consecutivo, aunque el tibio actuar de los aztecas -con el colombiano Juan Carlos Osorio al mando- y sin un estilo definido no convence a nadie.

"Sería complicadísimo para todos, no sé si más o menos, capaz y estaríamos en el Mundial todos o no, o solo algunos", dijo el uruguayo en entrevista con beIN Sports.

"Sería mucho más complicado (si México jugara en Conmebol). La Concacaf también es complicada, (menor nivel sí) pero igual hay que jugar; pregúntenle a Estados Unidos que perdió contra Trinidad y Tobago", contó.

El internacional uruguayo agradeció que el Tri no esté en Conmebol: "Sí clasificaría a los mundiales, quizá no a todos, pero estaría peleando. Menos mal que geográficamente está más al norte y no ahí (en Sudamérica)".

Uruguay logró su boleto al Mundial en la eliminatoria de Conmebol como sublíder (31 puntos), atrás de Brasil (41); desde la Copa del Mundo México 1986 la Celeste solo ha clasificado al torneo en seis ocasiones.