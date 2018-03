Ven a Cruz Azul como 'cártel de promotores'

Víctor Garcés ve a Cruz Azul como a un cártel de promotores que tiene hundido al equipo.

El ex vicepresidente de La Máquina aseguró que más de uno de estos agentes han sacado beneficio a costa del conjunto cementero, que ya tiene 20 años sin título de Liga.

"Por la nefasta influencia del promotor en el equipo de nosotros, porque al final es un cartel, podríamos decirlo, aunque se me vengan encima todos", explicó Garcés este sábado afuera del Estadio Azul, previo al duelo ante Pumas.

"Usted sabe que uno de los fundadores del Draft soy yo, y la intención era buscar al agente, al representante del equipo registrado en FIFA, honesto; si nos trae un jugador que no estudió al equipo y no se adapta con nosotros, pues recuperar, que nos devuelva el dinero y le devolvemos a su jugador, pero ellos nunca pierden, ha sido la nefasta influencia de los promotores extranjeros o nacionales y no hemos tenido la defensa para hacerlo".

Asiduo asistente al Estadio Azul, el ex directivo celeste también criticó la labor del director deportivo Eduardo de la Torre.

"Ya no va a estar con nosotros el director deportivo, bueno, ¿dónde está su plan deportivo? ¿Dónde está el plan deportivo de los 2 directores deportivos anteriores? ¿Dónde está su participación para recuperar el equipo?", apuntó.

"Definitivamente, pues ya lo dijeron ustedes los medios, y cuando algo ustedes anuncian, rara vez se equivocan".[[RS-Víctor Garcés habla de la presencia de promotores o de UN promotor en Cruz Azul que ha llevado a la mala elección de refuerzos.