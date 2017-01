Aficionados se mantienen a la expectativa ante el debut de Bruce Arena con EEUU

El debut de Bruce Arena al frente de la selección de Estados Unidos, se dio ante Serbia el domingo en el Qualcomm Stadium de San Diego y la afición estaba al tanto de su primera prueba para corregir el camino a Rusia 2018.

La selección es actualmente última sin puntos en la eliminatoria en el Hexagonal de Concacaf, tras dos derrotas en las primeras fechas.

“Estados Unidos no va a entrar al Mundial de repechaje”, dijo Antonio Yat, un aficionado de la selección estadounidense. Según el guatemalteco, los estadounidenses serán protagonistas en camino al Mundial e incluso sorprenderán a propios y extraños. “Pienso hasta que cuando vayan a jugar en México, en el Distrito Federal, va a ser que le saque una victoria o un empate. Le va a ir bien. Ese técnico es el que necesitaba la selección, aquel alemán no sudaba la camiseta”.

Yat cree que los jugadores que ha convocado el técnico le darán resultados y corregirán el camino al Mundial, además que ha convocado elementos nuevos. “Necesitamos gente joven y que desborden en todo el terreno. [Landon] Donovan ya está muy viejo, ya lo probaron en Galaxy. Ya no necesitamos a Donovan. Este señor va a querer que clasifique su país, no como el alemán, que solo se la pasaba pensando en Alemania. No le importaba, no como Bruce Arena, que siente”.

Para Carlos Morillo, un residente de San Diego, el cambio en la selección debió darse con más anticipación. “Desde la Copa Oro hace dos años, cuando perdió contra Jamaica, ahí debieron cambiarlo”, aseguró el mexicoamericano de 29 años. “También perdió con Panamá, con quienes nunca perdían. Además dejó a Donovan y en ese Mundial del 2014, era para que lo hubiera convocado, ahora él no es el mismo y no haría mucha diferencia en el equipo”.

Morillo asistió el partido entre Estados Unidos y Serbia, del que según le agradó el llamado de algunos jugadores nuevos al equipo. “Creo que hay suficiente equipo. Hay jugadores muy buenos que Klinsmann no convocaba y ahora Bruce Arena los está llamando, como Benny Feilharber y dejaba jugadores fuera de su posición. Plantel hay, solo hay que ponerlos en su puesto”.

Aunque no todos están seguros que Estados Unidos podrá revertir el mal momento, pues Humberto González, un mexicano que reside San Diego “no creo que entren al Mundial. Necesitan mucho trabajo. Se tardaron para cambiar de entrenador, sé que falta mucho tiempo aún pero para que vuelvan a dominar, les falta mucho trabajo”.

González dijo ser un aficionado de muchos años de la selección estadounidense y aunque dijo no cambiar a la selección de México, ha aprendido a apreciar al equipo del país donde ahora reside.

“Me cuesta trabajo ver a cualquiera de los dos equipos perder, especialmente cuando se enfrentan, pero México va primero (risas)”, dijo González. “Ojala los dos lleguen al Mundial y hagan bien las cosas”.