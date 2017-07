Aficionados mexicanos a Juan Carlos Osorio: ya párale a las rotaciones

El actual campeón defensor de la Copa Oro, México, hace su debut en el Grupo C del torneo de Concacaf ante su similar de El Salvador.

El Tri, que recién terminó su participación en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, tuvo que dividir su plantilla para enfrentar los dos torneos.

Aunque el estratega colombiano de la selección mexicana no está presente en la Copa Oro, algunos aficionados aztecas esperan que Juan Carlos Osorio recapacite su estrategia de rotaciones.

“Las rotaciones sirven para encontrar el plantel, los mejores 23”, dijo Joshua Torres mientras preparaba unos tacos a las afueras del Qualcomm Stadium de San Diego al lado de amigos y familiares. “Entiendo todo eso de las rotaciones, pero de aquí en adelante ya es mejor establecer al equipo que va al Mundial. Ya tiene que enseñar cuál es su base. Si lo usa en el Mundial, es un problema grande”.

El asunto de las rotaciones ha sido un tema de nunca acabar desde que Osorio tomó el mando de la selección en octubre de 2015. Algunos acusan a esa estrategia como culpable de la histórica goleada en contra en la Copa América Centenario ante Chile por 7-0.

Sin embargo, el manejador de un hotel en San Diego considera que Osorio ha hecho las cosas bien por el Tri.

“A Osorio le daría un siete de calificación porque nos tiene encaminados al Mundial, algo que últimamente sufríamos para lograrlo”, dijo Torres a HOY Deportes. “A la gente se le olvida que apenas Osorio tiene un año al frente de la selección y ha hecho bien las cosas. Hay que saber que toma tiempo que te entiendan tu forma de jugar y cómo se plantean en el terreno de juego”.

México terminó su sueño de pelear por el título de la Copa Confederaciones gracias a una goleada ante los alemanes, que finalmente celebraron como campeones. El Tri entonces disputó el tercer puesto y Portugal le ganó. Durante ese encuentro, el técnico colombiano fue expulsado por insultar al cuarto árbitro y la FIFA lo sancionó por seis partidos. Por esta razón el técnico no estará en el banquillo mexicano dirigiendo en el torneo.

El tricolor presentó una nómina alterna para jugar en la Copa Oro y aún así la obligación de ganar está presente.

“Para mí, no hay una selección ‘B’”, aseguró el oriundo de Tijuana. “Si están en una selección, es por algo que están ahí y están convocados. Tienen que poner el nombre de México en lo más alto y seguir demostrando por qué es uno de los equipos más fuertes del área. Somos los actuales campeones y es una obligación mostrar lo mejor”.

Óscar López, de Escondido, California, siente que México alcanzará un tercer puesto en el torneo de Concacaf.

“No espero mucho”, dijo López, quien tampoco gusta de las rotaciones de Osorio y desearía un cambio de técnico. “No tiene un equipo fijo. Solo está calando y buscando. Ya tiene que tener un equipo base y parece que no lo encuentra aún. México no necesita un técnico extranjero, hay muchos en México que son capaces. El ‘Piojo’ Herrera ahí está, solo porque golpeó a alguien lo sacaron, que no chin…”.

Por su parte, el aficionado mexicano Antonio Pino, siente que México tiene la obligación de hacer bien las cosas en esta Copa Oro aunque Osorio no esté en el banquillo.

“Esto es de derrotas y triunfos y me ha gustado el trabajo de Osorio, pero no me gusta lo de las rotaciones”, dijo el de San Marcos. “Ya tiene que pararle porque tiene que tener un equipo base”.

Pino pidió ver a lo que actualmente se hace en el “Viejo Continente” para desarrollar a sus jugadores.

“Si miras en Europa, como los alemanes, ellos empiezan desde muy temprano con un equipo base y desde muy pequeños están preparándose”, explicó Pino. “México con o sin Osorio, llega al Mundial. Los europeos no están inventando a cada rato, ellos siguen un proceso”.