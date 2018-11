Advierten al nuevo entrenador del Tri

Tras varias semanas de búsqueda, la selección mexicana todavía no tiene a su nuevo entrenador para el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022, pero el que llegue va a tener que saber aguantar porque en ese puesto se exige mucho, en especial por parte de la prensa, según reveló el medioccampista Héctor Herrera.

"No leo la prensa ni cuando son cosas buenas ni cuando son malas. Lo que sí sé que tomar las riendas de la selección no es fácil, es un equipo al que se le exige mucho. La prensa en México no es nada fácil de tratar, lo vivimos con (Juan Carlos) Osorio".

"El que venga (al Tri) sabe que debe hacerlo con la personalidad para manejar a la selección que se le exige siempre y después tener esa personalidad de tomar las riendas como él crea. Hay muchísimo talento", dijo el jugador del Porto en una entrevista con el diario El País.

Herrera dice es un orgullo representar a México, pero que no busca ser el nuevo referente ahora que se fue Rafael Márquez y que a Andrés Guardado le queda poco tiempo activo.

"Hablar de eso es un orgullo. Poder ser parte de la selección, defender los colores de tu país. Puedes ser referente, el capitán o no, pero no es algo que me esté dando vueltas a la cabeza".

"Doy lo mejor de mí para llegar a la selección, para crecer, para soñar, para hacer historia en las cosas que vayamos enfrentando juntos. Si soy el capitán o no, todos debemos aportar. Todos tenemos esa mentalidad de querer ser referentes, protagonistas".

"No creo que un futbolista sea más que el otro. Hay jugadores que tienen más nombre, es verdad, pero todos tienen que poner su granito de arena".

"¡Imagínate portar el gafete! Saber quiénes lo han portado, sería un doble orgullo y doble sacrificio. Sería lo mejor que podría pasarme como futbolista", declaró.

Herrera recordó la eliminación del Tri a manos de Brasil en el Mundial 2018, torneo en el que aceptó que vinieron de más a menos, pero que fueron las individualidades de los sudamericanos lo que marcó diferencia.

"En su momento no quise pensarlo más porque no quería hacerme daño. En el Mundial fuimos de jugar excelente a ir bajando. Empezamos demasiado bien. Las expectativas eran muy altas. Partido a partido bajamos el rendimiento en lo colectivo y al final se nota en los resultados".

"Contra Suecia fue un partido en el que nos sorprendieron muchísimo. No reaccionamos. Contra Brasil creo que estuvimos acorde al nivel, estuvimos bastante bien, después las distracciones contra ese tipo de rivales. Hay una cosa que marca la diferencia: las individualidades. Tenían jugadores que cambian partidos", contó.

Ronaldo, Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Chilavert y varios más brillaron en la cancha por su calidad, pero llegaron a sufrir por sus problemas con el peso. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Aguanta las burlas

En los recientes meses, Herrera ha sido objeto de burlas en redes sociales luego de unas operaciones que le cambiaron el rostro, pero el jugador dice que no le afectan, al contrario, le provocan risa.

"Es por mi forma de ser. A lo mejor ahora leo algunas cosas, memes que hacen y me dan risa. La gente piensa que te insulta, que te critica, piensa de verdad que te molestan o lastiman. Cuando hablan de mí por el cambio de look, es por algo".

"A la gente le interesa tu vida, lo que haces si vas a la selección o no. Todo lo que hago es para sentirme mejor conmigo mismo. No lo hago por ser el mejor ni ser el más guapo. Muchos en el vestidor me preguntan: '¿cómo aguantas? Leo y quiero contestarle a todo el mundo'. Yo tranquilo, los entiendo, muchas veces la gente está estresada y quiere desquitarse un poco", estableció.