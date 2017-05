Actor de Hollywood Rob Schneider muestra apoyo por Tigres en la final ante Chivas

Como ya es costumbre, el actor de Hollywood Rob Schneider se ha volcado a su cuenta Twitter para alentar a su equipo favorito de futbol, los Tigres de la liga mexicana.

El domingo por la tarde el conjunto de Monterrey, México estará disputando el segundo partido de la final del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX contra la Chivas de Guadalajara.

Todo el sábado la estrella estadounidense de comedias como Deuce Bigalow: Male Gigolo y The Hot Chick, se dedicó a publicar tweets sobre los felinos y su jugador predilecto, el francés André-Pierre Gignac, al que comparó con el mago austrohúngaro Harry Houdini.

I still can't believe this Houdini magician @10APG Gignac is a GENIUS!! https://t.co/8iUFf8C8gw